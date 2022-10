Derrota da civilização: a carnificina em estádio na Indonésia

Não é raro que a violência de torcedores provoque incidentes graves. Quando ela é associada, então, ao despreparo da polícia, escancara-se o caminho para tragédias. No primeiro dia de outubro, o Estádio Kanjuruhan, em Malang, na Indonésia, foi palco de uma carnificina. Logo depois da derrota por 3 a 2 do time da casa, o Arema FC, para o Persebaya Surabaya, um grupo de fanáticos invadiu o gramado para protestar e os agentes de segurança reagiram com o uso de gás lacrimogêneo, o que é sempre uma temeridade em espaços lotados. Deu-se o caos completo: as pessoas tentaram fugir e boa parte ficou presa, o que resultou em pisoteamentos e sufocamentos. Ao todo, foram 125 mortes, 32 delas de crianças, a mais nova de apenas 4 anos, e dois policiais, além de mais de 300 feridos. O tumulto seguiu do lado de fora do gramado, com carros da polícia queimados. “É uma tragédia que vai além da compreensão”, definiu o presidente da Fifa, Gianni Infantino. O presidente do país, Joko Widodo, cobrou investigação e ordenou o pagamento de uma indenização imediata aos familiares das vítimas, em valor equivalente a 16 000 reais. A federação local baniu para sempre dois dirigentes do Arema FC e o responsável pela organização da partida. Quatro jogadores brasileiros estavam em campo. “Não há palavras para descrever a tristeza que todos nós que vivemos e amamos o futebol estamos sentindo”, postou nas redes sociais Silvio Júnior, autor do gol da vitória dos visitantes. No fatídico jogo, todos perderam.

