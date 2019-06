Terremoto atinge litoral norte do Japão, e alerta de tsunami é disparado

Um terremoto de magnitude 6,8 escala Richter atingiu o litoral do Japão nesta terça-feira, 18, sem causar vítimas, segundo a rede japonesa de televisão NHK. Um alerta de tsunami de até um metro de altura foi emitido para as províncias de Yamagata, Niigata e Ishikawa, mas a Agência Meteorológica do Japão retirou o aviso e pediu que os moradores “mantenham-se em alerta”.

O epicentro do tremor foi a 30 quilômetros da costa, no Mar do Japão, a uma profundidade de 16 quilômetros.

O impacto principal ocorreu por volta das 22h (10 da manhã, em Brasília). A magnitude registrada para o abalo sísmico é associada a danos em construções. Mas, segundo a agência estatal HNK, não houve danos estruturais críticos, como usinas nucleares e aeroportos, apesar da força do tremor.

O terremoto causou apagão no norte do Japão, que afetou 5.900 casas em Yamagata e 3.200 em Niigata. Também levou 1.500 pessoas a procurarem abrigos em Murakami, cidade vizinha de Niigata.

Por precaução, as viagens de trens bala que conectam a região com Tóquio foram parcialmente suspensas.

O terremoto no Japão foi o segundo a ser registrado na região nesta segunda-feira. Na China, um tremor de magnitude semelhante causou a morte de 12 pessoas e deixou 135 feridos.

(Com Estadão Conteúdo)