Terremotos na China deixam 12 mortos e 135 feridos

Ao menos 12 pessoas morreram e outras 135 ficaram feridas após dois terremotos atingirem a província de Sichuan, no sudoeste da China. O primeiro tremor, de magnitude 6,0 graus na escala Richter, aconteceu na noite desta segunda-feira, 17, às 22h55 (horário local), na cidade de Yibin.

O segundo tremor, de 5,3 graus, foi registrado na manhã desta terça-feira, 18, às 7h (20h de segunda-feira em Brasília) na mesma região, segundo o Centro Nacional de Detecção de Terremotos.

O terremoto fez com que alarmes instalados em outras cidades disparassem alertas do perigo. Em Chengdu, que fica a 300 quilômetros de Yibin, as sirenes foram acionadas cerca de 1 minuto antes do início do tremor.

O governo chines informou que mais de 300 bombeiros foram enviados à região de Yibin para auxiliar na busca por sobreviventes. As vítimas estão nos distritos de Changning e Gongxian. A cidade de Yibin, onde um hotel desmoronou, foi a mais atingida.

Ao menos 4.000 pessoas foram levadas para centros de acolhimento devido aos danos em diversos prédios em Yibin, segundo o governo local. Também foram enviadas cerca de 5.000 barracas de campanha, 10.000 camas dobráveis e 20.000 edredons.

O Ministério de Gestão de Emergências ativou os protocolos e enviou equipes às áreas afetadas para coordenar os trabalhos de resgate – que ainda estão em andamento após o início da manhã.

A região de Sichuan é abalada com frequência por terremotos. Em 2008, um tremor de 7,9 graus deixou 87 mil mortos ou desaparecidos na região.

