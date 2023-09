Temporada de furacões atinge pico com o primeiro fenômeno de categoria 5

O furacão Lee, nesta sexta-feira, 8, se tornou a primeira tempestade de categoria 5 da temporada do Atlântico. Com ventos de até 260 km/h, segundo as autoridades, o fenômeno traz “risco de morte” nas Ilhas Leeward, Ilhas Virgens e Porto Rico durante o final de semana, embora, em sua trajetória atual, não deva atingir a costa.

Lee é a décima segunda tempestade grande o suficiente para receber um nome nesta temporada de furacões, que vai de junho a novembro. O furacão se intensificou rapidamente da categoria 1 até a 5 no espaço de uma hora na quinta-feira 7.

Na sua última atualização, o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC) disse que, embora a tempestade não deva atingir a costa, as ondas geradas em alto mar deverão atingir partes do Caribe nesta sexta-feira, 8, incluindo as Ilhas Virgens Britânicas, Porto Rico e as Ilhas Turcas e Caicos.

“Essas ondas provavelmente causarão risco de morte e condições de correntes violentas”, acrescentou a atualização do NHC.

Condições semelhantes são esperadas também na costa leste dos Estados Unidos a partir do domingo, 10. O NHC disse que é “muito cedo para saber o nível do impactos” que o furacão terá nos Estados Unidos, Canadá e Bermudas.

Enquanto isso, outras tempestades também estão ganhando força na região e a previsão de meteorologistas é de que a temporada de furacões no Atlântico de 2023 seja mais ativa do que a média.

Antes apenas uma “depressão tropical 14, um fenômeno evoluiu para uma tempestade tropical também na quinta-feira 7 e ganhou o nome de Margot. Espera-se que ela vire um furacão neste final de semana, em mar aberto no Atlântico.

No Oceano Pacífico, o furacão Jova enfraqueceu ligeiramente, passando de uma tempestade de categoria 5 para 4. A tendência é que ele diminua sua intensidade ainda mais no final de semana.

O impacto das alterações climáticas na frequência das tempestades tropicais ainda não é claro, mas o aumento da temperatura da superfície do mar aquece o ar e disponibiliza mais energia para impulsionar furacões. Como resultado, é provável que as tempestades sejam mais intensas, mais frequentes e com chuvas mais extremas.

