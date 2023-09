Devido a tufão, Hong Kong tem chuva mais forte em ao menos 140 anos

Hong Kong, na costa sul da China, registrou nesta sexta-feira, 8, a chuva mais forte desde o início das aferições, há 140 anos. O dilúvio, provocado pela passagem, nesta semana, de um tufão pelo sul da China deixou ao menos duas pessoas mortas e mais de 100 feridas.

Nas redes sociais, moradores de Hong Kong publicaram vídeos mostrando água correndo pelas ruas como se fossem rios, e caindo em cascatas por encostas íngremes de montanhas. As inundações chegaram ao nível da cintura em ruas estreitas e não pouparam shoppings, estações ferroviárias e túneis.

In Chai Wan, Hong Kong, under the heavy rain of 150 mm in one hour, the streets have turned into raging rivers! pic.twitter.com/nZrG1t8cQG — Jim yang (@yangyubin1998) September 7, 2023

Near the border between Shenzhen and Hong Kong, heavy rain formed flash floods pic.twitter.com/cQwgNviOqb — Jim yang (@yangyubin1998) September 7, 2023

Hong Kong's Wong Tai Sin subway flooded due to heavy rain! pic.twitter.com/jEiM55eKRK — Jim yang (@yangyubin1998) September 7, 2023

The rainfall in Shenzhen was 246.8 mm in 3 hours, breaking the city's 3-hour rainfall record pic.twitter.com/tTGPDqmczX — Jim yang (@yangyubin1998) September 7, 2023

As condições meteorológicas extremas também causaram danos à cidade vizinha chinesa de Shenzhen, um centro tecnológico com mais de 17,7 milhões de habitantes. Rotas comerciais e de transporte no Rio das Pérolas foram duramente atingidas.

A chuva torrencial foi provocada pelo Haikui, um tufão que atingiu a província chinesa de Fujian na terça-feira 5. Embora tenha enfraquecido, suas nuvens lentas despejaram enormes volumes de precipitação em áreas ainda encharcadas, devido a um um supertufão ocorrido na semana anterior.

A agência meteorológica de Hong Kong emitiu o alerta “negro”, maior nível da escala de tempestades, na manhã desta sexta-feira. Mais de 200 mm de chuva foram registrados na ilha principal de Hong Kong.

O alerta foi reduzido, mas as autoridades avisaram que ainda há riscos de inundações contínuas. O líder da cidade, John Lee, instruiu todos os departamentos a responderem com “esforços totais”.

Todas as escolas foram fechadas nesta sexta-feira e trabalhadores foram orientados a ficar em casa. A bolsa de valores da cidade também foi fechada e Eric Chan, secretário da Administração, disse que a rede de transportes de Hong Kong foi “gravemente perturbada”.

Algumas estradas foram parcialmente destruídas, incluindo uma rota principal para as praias do sul da cidade. Um carro foi engolido por um buraco de um metro de largura, mostraram imagens das redes sociais. O túnel Cross-Harbour de Hong Kong, uma das principais artérias que ligam o continente à ilha a Kowloon, foi inundado e um centro comercial no distrito de Chai Wan ficou parcialmente submerso.

Uma pessoa levada pela equipe de resgate ao hospital morreu, informou a televisão local.

Enquanto isso, a Administração Meteorológica da China disse que fortes chuvas cairiam até o início de sábado nas áreas central e sudoeste da província de Guangdong. Na cidade de Shenzhen, mais de 100 porcos numa área perto da fronteira com Shenzhen morreram afogados numa inundação, devido aos mais de 465 mm de chuva durante um período de 12 horas, o maior desde que os registros começaram em 1952.

Escolas em 10 distritos de Guangzhou foram fechadas durante o dia, enquanto a cidade de Zhuhai, perto de Macau, alertou sobre alagamentos e deslizamentos de terra. A cidade industrial de Dongguan, ao norte de Shenzhen, registrou as chuvas mais fortes em 15 anos.

