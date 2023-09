Supertufão Saloa causa caos em aeroportos de Hong Kong e China

O centro financeiro asiático de Hong Kong e a província vizinha de Guangdong, no sul da China, cancelaram centenas de voos nesta sexta-feira, 1, devido ao poderoso tufão Saola. Algumas cidades também fecharam empresas, escolas e mercados financeiros.

Com ventos fortes de mais de 200 km/h, o tufão pode atingir a costa na noite desta sexta-feira ou no início de sábado em Guangdong. Este pode ser um dos cinco mais fortes fenômenos do tipo a atingir a populosa província desde 1949, segundo as autoridades chinesas.

A Autoridade Aeroportuária de Hong Kong, disse que mais de 300 pessoas ficaram presas no aeroporto devido ao cancelamento de cerca de 460 voos.

Segundo autoridades meteorológicas da cidade, o tempo irá deteriorar-se rapidamente quando o tufão atingir a costa, produzindo ondas cerca de 3 metros mais altas do que a maré normal. Além disso, os níveis máximos de água podem atingir um recorde. É possível que Hong Kong eleve o alerta de tempestade para o nível mais alto – atualmente, está em vigor o segundo mais alto.

As autoridades meteorológicas da China disseram que Saola pode atingir a costa entre as cidades de Huidong e Taishan. Hong Kong e Macau situam-se no centro desse trecho.

Saola é um dos três ciclones tropicais que se formam atualmente no noroeste do Oceano Pacífico e no Mar da China Meridional. O segundo, Haikui, está se aproximando de Taiwan, e deve atingir sua costa leste no domingo, 3, antes de seguir em direção à província chinesa de Fujian. O terceiro, Kirogi, mais distante da terra, foi classificado apenas como tempestade tropical.