Em imagens: a devastação do furacão Idalia na Flórida

O furacão Idalia atingiu a Flórida na manhã de quarta-feira 30, e depois abriu um caminho de destruição e inundações pela Geórgia, Carolina do Sul e Carolina do Norte. Segundo estimativa dos analistas de risco da UBS divulgadas nesta quinta-feira, 31, essa pode ser a catástrofe climática mais dispendiosa dos Estados Unidos neste ano, além de representar alto custo humano.

Pelo menos duas mortes já foram conectadas à tempestade de categoria 3 que atingiu a costa oeste da Florida a partir do Golfo do México na quarta-feira. E, com base em estimativas iniciais, a destruição de casas e outras infraestruturas pelos ventos de 145 km/h e água de enchente gerou prejuízo de cerca de US$ 9,36 bilhões (R$ 45,7 bilhões), de acordo com a UBS.

O furacão Idalia ocorre após outros 15 “desastres meteorológicos e climáticos individuais” registados nos Estados Unidos neste ano pela Administração Oceânica e Atmosférica Nacional (AOAN), à medida que as mudanças climáticas aumentam a temperatura, a incidência de incêndios florestais, as tempestades e as inundações.

Cumulativamente, a AOAN disse que, até o final de julho – o mês mais quente já registrado na Terra –, o custo total estimado dos danos causados pelos desastres foi de US$ 39,7 bilhões (R$ 1,94 trilhão). Este valor não inclui o custo estimado de US$ 5,5 bilhões (R$ 26,84 bilhões) para reconstruir a cidade de Lahaina, na sequência dos incêndios florestais devastadores que arrasaram a ilha de Maui, no Havai, este mês.

1/8 Moradores usam caiaques para se locomover em vias inundadas em Tampa, Flórida, após a passagem do furacão Idalia. 31/08/2023 - (Miguel J. Rodriguez Carillo/AFP) 2/8 Pedaços de cerca foram derrubados pelo vento em um quintal na comunidade de Signal Cove em Hudson, Flórida. 30/08/2023 - (Miguel J. Rodriguez Castillo/AFP) 3/8 Casas viraram apenas escombros queimados após a explosão de um transformador de energia na comunidade de Signal Cove em Hudson, Flórida, depois que o furacão Idalia atingiu a costa. 30/08/2023 - (Miguel J. Rodriguez Carillo/AFP) 4/8 Um posto de gasolina ficou danificado pela tempestade Idalia em Perry, na Flórida. 31/08/2023 - (Sean Rayford/AFP) 5/8 (Chandan Khanna/AFP) 6/8 Homem tem dificuldade em caminhar com sua bicicleta, em frente à sua casa inundada devido ao furacão Idalia em Crystal River, na Flórida. 31/08/2023 - (Joe Raedle/AFP) 7/8 Vizinhos se ajudam a carregar um caiaque até a varanda pelas ruas inundadas de Tarpon Springs, Flórida. 31/08/2023 - (Joe Raedle/AFP) 8/8 Casa móvel foi danificada e deslocada para o meio de uma estrada em Steinhatchee, na Flórida,, depois que o furacão Idalia atingiu a costa. 31/08/2023 - (Chandan Khanna/AFP)

