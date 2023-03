Tempestades intensas deixam milhares de pessoas sem luz na Califórnia

Dezenas de milhares de californianos ficaram sem luz nesta quarta-feira, 22, em razão das fortes chuvas que assolam o estado americano. Além de derrubar árvores, os fortes ventos destruíram linhas de energia no centro da Califórnia, nos Estados Unidos, segundo o serviço de rastreamento PowerOutage.us.

A tempestade intensa foi causada pelo 12° rio atmosférico desde o final do ano passado. O fenômeno meteorológico, que é composto por correntes densas de vapor, pode despejar mais de 30mm de chuva ao longo do dia no sul e no centro da Califórnia. Afetado por tempestades desde dezembro do ano passado, o estado já chegou ao seu limite de escoamento.

“Nossos rios, córregos e riachos estão quase transbordando. Qualquer chuva a mais que tenhamos hoje só vai causar mais inundações ou piorar as que estão ocorrendo”, disse Bill South, meteorologista do Serviço Nacional de Meteorologia em Hanford. A precipitação na região levou até ao rompimento de diques.

Nesta terça-feira, duas pessoas morreram após a queda de uma árvore. Em uma tentativa de evitar maiores acidentes, foram emitidos alertas e avisos de vento forte desde a fronteira com o México até Los Angeles, na Baía de São Francisco. Rajadas 97 km/h estão previstas em algumas regiões do estado.

De acordo com a porta-voz do Escritório de Serviços de Emergência da Califórnia, Diana Crofts-Pelayo, mais de 40 mil californianos receberam orientações para deixar suas casas. Autoridades também ordenaram que outros 14 mil deveriam procurar locais mais altos para fugir da enchente, principalmente no condado de Tulare.

Ainda em fevereiro, especialistas dizem que Los Angeles, enquanto isso, teria grandes nevascas e ventos de até 120 km/h nas montanhas. O inverno rigoroso provocou mais de 20 mortes atribuídas a tempestades.

As chuvas em excesso alteraram bruscamente a situação na Califórnia, que nos últimos anos se preocupava com secas intensos e incêndios florestais. Segundo especialistas, os padrões meteorológicos da região estão mudando devido à crise climática, provocada pelo aquecimento do planeta.

No início da semana, as Nações Unidas publicaram um relatório que afirma que a Terra deve atingir seu limite, ou “ponto de não retorno”, nos próximos sete anos, antes do esperado. Os pesquisadores indicam, contudo, que a adesão a tecnologias limpas pode ser um caminho para contornar o cataclisma.