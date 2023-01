Por chuvas e tornados, Biden declara desastre na Califórnia e no Alabama

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, declarou entre o sábado, 14, e este domingo, 15, estado de desastre na Califórnia e no Alabama, atingidos por desastres naturais desde o final de dezembro. Nas últimas três semanas, as chuvas, inundações e deslizamentos de terra na Califórnia deixaram 19 mortos. No Alabama, ao menos seis pessoas morreram em meio à série de tornados e ventos fortes que atingem o estado americano.

Com as medidas decretadas para os dois estados, Biden ordenou ajuda federal para complementar os esforços de recuperação estaduais, com financiamento do governo americano, para áreas afetadas nos condados de Merced, Sacramento e Santa Cruz, na Califórnia, e nos condados de Autauga e Dallas, no Alabama.

A assistência pode incluir auxílio para habitação temporária, reparos domésticos, empréstimos de baixo custo para cobrir perdas em propriedades não seguradas, entre outros.

Segundo o Serviço Nacional de Meteorologia (NWS, na sigla em inglês), um “rio atmosférico” (faixa de umidade com grandes quantidades de água) deve retornar à Califórnia nesta segunda-feira, 16, o que aumenta o alerta para o estado com “novas ondas de precipitação extrema”. Alertas de inundação na Califórnia estão em vigor para uma área onde vivem cerca de 26 milhões de pessoas.

Em uma publicação no Twitter neste sábado, o governador californiano, Gavin Newsom, pediu que a população permaneça atenta e “leve a sério” os desastres. “Inundações, deslizamentos de terra e tempestades não se importam sobre quem você é ou onde você mora – eles o atingirão da mesma forma”, escreveu.

California — stay safe this weekend. Make the necessary preparations. Floods, landslides, and storms don’t care who you are or where you live — it’ll hit you just the same. Take this seriously.

— Gavin Newsom (@GavinNewsom) January 15, 2023