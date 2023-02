Los Angeles tem primeiro alerta de nevasca desde 1989

A cidade de Los Angeles é conhecida por seu céu ensolarado, clima ameno e por ser casa de grande parte das estrelas de Hollywood. Porém, pela primeira vez em 31 anos, a cidade recebeu um alerta de nevasca, em meio a uma tempestade de inverno que já atinge a costa oeste americana.

A tempestade chegou no estado da Califórnia na última quinta-feira, 23, e se intensificou nesta sexta-feira, 24. Temperaturas muito abaixo de zero e nevascas já estão sendo registradas no norte do país.

Em Los Angeles, os meteorologistas preveem 2,4 metros de neve nas montanhas ao norte e leste da cidade, onde o vento deve chegar até 120 quilômetros por hora. Na vizinha Santa Barbara, o nível de neve esperado é de 1,5m.

“Tenho que ser totalmente honesto com vocês”, disse um meteorologista da Califórnia aos telespectadores esta semana. “Na verdade, nunca vi um aviso de nevasca”, completou, surpreso com a notícia.

Em cinco estados, centenas de milhares de residências ficaram sem energia e quase mil voos foram cancelados em todo o país.

Enquanto isso, na outra costa do país o clima alcança o extremo oposto. No leste, já são registradas as primeiras condições de primavera. Esse é o momento em que essas condições estão sendo vistas mais cedo na história.

Em estados como Nova York e Carolina do Norte a população já começa a observar as primeiras flores típicas da primavera. Na cidade de Nova York, esses primeiros sinais estão chegando 32 dias mais cedo. No restante do leste, o fenômeno acontece 20 dias antes do usual.

“É um pouco perturbador, certamente é algo que está fora dos limites de quando normalmente esperaríamos a primavera”, disse Teresa Crimmins, cientista ambiental da Universidade do Arizona. “Talvez não seja surpreendente, dada a trajetória em que nosso planeta está, mas é surpreendente quando você vive isso”.

