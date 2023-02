Tempestade de inverno coloca EUA e Canadá sob alerta climático máximo

Cidades nos Estados Unidos e no Canadá entraram em estado de alerta máximo nesta quarta-feira, 22, devido a uma forte tempestade de inverno que atravessa os países rumo ao norte. Ao todo, cerca de 75 milhões de pessoas em 29 estados americanos estão sob os alerta climático de inverno. Em todos os Estados Unidos, mais de 2 mil voos foram cancelados só nesta quarta-feira.

Meteorologistas preveem que partes do oeste da América do Norte experimentem um recorde de temperaturas baixas, de 45°C negativos, com rajadas de vento de até 80 quilômetros por hora. Nos estados americanos do norte, as previsões são de até 6 centímetros de neve, no que devem ser suas maiores nevascas em 30 anos.

A tempestade pode produzir uma faixa gelada que vai cobrir mais de dois mil quilômetros entre os estados de Nebraska e New Hampshire e a quantidade de neve preocupa autoridades em relação à segurança do trânsito na região. Tim Walz, governador de Minnesota, afirmou que a Guarda Nacional vai estar disponível para ajudar os motoristas que ficarem presos na nevasca.

+ Biden revela plano à la Trump para lidar com imigrantes

A neve pode atingir até mesmo estados tipicamente ensolarados, como a Califórnia. Está previsto que Los Angeles terá grandes nevascas e ventos de até 120 quilômetros por horas nas montanhas. David Swain, cientista climático da Universidade da Califórnia em Los Angeles, publicou em suas redes sociais que vai nevar no estado durante o próximo final de semana.

Continua após a publicidade

Enquanto isso, a costa leste do país espera temperaturas acima da média para a estação. Em Orlando, os termômetros podem chegar a 32°C e em Washington, D.C., devem atingir os 26°C, o que quebraria um recorde de 1874.

Durante todo o inverno, esse mesmo padrão, em que o oeste dos Estados Unidos registra temperaturas abaixo da média e o leste tem temperaturas acima da média, foi persistente, indicando possíveis alterações nos modelos climáticos.

+ A nova América: a corrida do Canadá por imigrantes

O Canadá também vai sentir os efeitos da tempestade que paira sobre o vizinho do sul. Embora o país tenha registrado temperaturas quentes recordes em fevereiro, grande parte do país se encontra em alerta para nevascas.

Em Toronto, é esperado um acumulo significativo de gelo, com 10 a 15 centímetros de neve, pelotas de gelo e possível chuva congelante. Já em Alberta, temperaturas de 40°C negativos e vento frio são esperados, e a cidade já emitiu alertas de frio extremo.

Continua após a publicidade