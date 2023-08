Tempestade tropical nos EUA leva dilúvio ao deserto na Califórnia

A primeira tempestade tropical a atingir Los Angeles, nos Estados Unidos, em mais de 80 anos, nesta segunda-feira, 21, provocou inundações em partes do sul da Califórnia mais acostumadas à seca. Autoridades locais alertaram a população a permanecer em locais seguros enquanto contabilizam os danos causados pelo fenômeno, que ganhou nome de Hilary.

O governador da Califórnia, Gavin Newsom, declarou estado de emergência para a grande parte do sul da Califórnia, com alertas de enchentes até pelo menos às 3h da madrugada desta segunda-feira, 21. Meteorologistas disseram que as áreas montanhosas e desérticas podem receber de 12 a 25 cm de chuva rara, quantidade que costumam ter em um ano.

O Serviço Nacional de Meteorologia rebaixou o grau do fenômeno de furacão para uma tempestade tropical. Porém, a prefeita de Los Angeles, Karen Bass, disse que a população pode baixar a guarda ser pega desprevenida.

“Sabemos que pode ficar muito pior”, disse Bass. “Minha preocupação é que as pessoas sejam um pouco desdenhosas e saiam de casa quando precisamos que fiquem seguras”.

Especialistas esperam que Hilary se mova rapidamente pelo estado de Nevada nesta segunda-feira, com a previsão de que a tempestade se dissipe no final do dia. A chuva havia passado para o norte através da península de Baja California, no México, deixando pelo menos uma pessoa morta e provocando enchentes e destruindo estradas.

O fenômeno chegou aos Estados Unidos na tarde do último domingo, 20, atingindo o condado de San Diego com sua primeira tempestade tropical da história. Além disso, foi a primeira a atingir o condado de Los Angeles desde 1939. Em San Bernardino, a leste de Los Angeles, autoridades ordenaram que a população deixasse cidades nas montanhas e vales.

O Serviço Nacional de Meteorologia também alertou sobre inundações com risco de vida causadas por fortes chuvas, que despejaram até 5 cm de água em duas horas em Ventura, a noroeste de Los Angeles. Nas redes sociais, vídeos circularam mostrando a força do temporal.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ordenou que as agências federais transferissem funcionários e suprimentos para a região. A população de 75 mil moradores de rua de Los Angeles é especialmente vulnerável. Áreas com encostas ou aquelas recentemente devastadas por incêndios florestais também geram preocupação.

