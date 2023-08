Furacão avança rapidamente e coloca México e Califórnia em alerta

À medida que o furacão Hilary se aproxima, moradores e autoridades dos Estados Unidos e do México intensificam seus preparativos. O Centro Nacional de Furacões dos EUA (NHC, em inglês) projeta que a tempestade atingirá a costa oeste americana neste fim de semana. Embora tenha sido rebaixado da categoria 4 para a 3, a Califórnia está particularmente em alerta. Mesmo com a diminuição de sua intensidade, Hilary se desloca rapidamente com ventos de 200 km/h.

Está é a primeira vez em 80 anos que uma tempestade deste tipo atinge a parte sudoeste dos Estados Unidos. A ocorrência de furacões na região é rara, já que o ar seco, as águas frias do litoral e os padrões de vento na costa californiana geralmente os dissipam. A aproximação de Hilary resultou na emissão de um alerta de tempestade tropical para a Califórnia, se estendendo desde a fronteira sul até o norte de Los Angeles. Existe uma preocupação real de que em certas áreas possa chover o equivalente a um ano em apenas um dia.

Em resposta à iminente ameaça, autoridades têm aconselhado a população a tomar todas as precauções necessárias contra possíveis inundações. Medidas proativas já foram implementadas, antecipando perturbações nas estradas e infraestrutura. O governador de Nevada, Joe Lombardo, mobilizou 100 soldados da Guarda Nacional para apoiar o sul do estado. Em uma medida complementar, o presidente Joe Biden ativou a Agência Federal de Gerenciamento de Emergências para fornecer assistência onde for preciso.