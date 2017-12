Tempestade Tembin deixa mais de 100 mortos nas Filipinas

1. Tempestade nas Filipinas zoom_out_map 1 /5 Homem é resgatado por bote das forças armadas durante enchente causada por tempestade em Cagayan de Oro, nas Filipinas - 23/12/2017 (Froilan Gallardo/)

2. Tempestade nas Filipinas zoom_out_map 2 /5 Pessoas ajudam no resgate de vítimas de tempestade que atingiu a região de Lanao del Norte, nas Filipinas - 23/12/2017 (Richel V. Umel/)

3. Tempestade nas Filipinas zoom_out_map 3 /5 Moradores se equilibram em cima de um caminhão parcialmente coberto por água depois de tempestade atingir a cidade de Cagayan de Oro, nas Filipinas - 23/12/2017 (Froilan Gallardo/)

4. Tempestade nas Filipinas zoom_out_map 4 /5 Pessoas ajudam no resgate de vítimas de tempestade que atingiu a região de Lanao del Norte, nas Filipinas - 23/12/2017 (Aclimah Cabugatan Disumala/)

5. Tempestade nas Filipinas zoom_out_map 5/5 Pessoas ajudam no resgate de vítimas de tempestade que atingiu a região de Lanao del Norte, nas Filipinas - 23/12/2017 (Richel V. Umel/)

A tempestade tropical Tembin já deixou mais de 100 mortos nas Filipinas desde sexta-feira, informaram as autoridades locais neste sábado. A tormenta provocou grandes inundações e deslizamentos de terra na ilha de Mindanau, no sul do país.

O maior número de vítimas foi registrado nas províncias de Lanao del Norte, Zamboanga del Norte e Lanao del Sur, todas elas na parte noroeste de Mindanau. Dezenas de pessoas também estão desaparecidas por causa da tempestade, que agora segue para a ilha de Palawan, no oeste do arquipélago, onde as autoridades elevaram o nível de alerta.

O governo de Lanao del Norte declarou estado de calamidade na província, a mais afetada pelo temporal. Segundo a vice-governadora, o número de mortos na região pode chegar a até 80 pessoas.

Em outras zonas de Mindanao, a passagem da tormenta causou muitos danos materiais. As áreas urbanas de Cagayan de Oro e Davao, cidade do presidente filipino Rodrigo Duterte, ficaram debaixo d’água. A Polícia e os serviços de emergência utilizam lanchas para resgatar os moradores que foram para os telhados das casas para se proteger da água que não parava de subir.

Um vilarejo na área rural da cidade de Tubod, também em Mindanao, foi muito atingido pelos deslizamentos de terra. Segundo as autoridades locais, a energia elétrica na região foi cortada, dificultando os resgates e a comunicação com as vítimas.

A Administração de Serviços Atmosféricos, Geofísicos e Astronômicos das Filipinas (Pagasa) prevê que a tormenta, chamada de Vinta pelo órgão, provoque chuvas intensas acompanhadas de ventos de até 80 km/h em Palawan, antes de deixar o arquipélago no domingo pela manhã.

Entre 15 e 20 tufões visitam todos os anos a Filipinas durante a temporada de chuvas que, geralmente, começa em maio ou junho e termina em novembro ou dezembro.