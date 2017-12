Barco com 250 pessoas naufraga nas Filipinas

Uma balsa que carregava 251 passageiros afundou no nordeste das Filipinas depois de ser atingida por fortes ventos e grandes ondas. Segundo as autoridades locais, quatro pessoas morreram e outras 88 ainda estão desaparecidas.

A Guarda Costeira local e pescadores da região conseguiram resgatar 166 pessoas após o desastre. Segundo o porta-voz da Guarda, Armand Balilo, as operações de socorro foram lançadas assim que a balsa começou a afundar.

Sobrevivente, Donel Jade Mendiola disse à rádio local DZMM que o tempo estava bom quando a balsa deixou a cidade de Quezon, mas as condições pioraram após cerca de duas horas de navegação. O destino da viagem era a ilha de Polillo.

Os esforços de resgate continuarão durante o anoitecer, apesar do mau tempo. Segundo Balilo, um helicóptero da Guarda Costeira tentou voar pela área do naufrágio, mas foi impedido pelos fortes ventos.

As autoridades locais garantem que a balsa não estava sobrecarregada de passageiros, já que tem capacidade para 280 pessoas. Especula-se que um furo no casco da embarcação poderia ter causado seu naufrágio.

Acidentes com barco são relativamente comuns nas Filipinas, que frequentemente é alvo de fortes tempestades. Segundo os meteorologistas, a tempestade tropical Tembin deve atingir o país nesta sexta-feira, e as pessoas que viajam de barco para visitar suas famílias no Natal foram aconselhadas a antecipar suas saídas.