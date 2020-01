Suleimani articulou atentado que matou 85 em Buenos Aires

O general Qassem Suleimani, assassinado pelos Estados Unidos na última quinta (2), esteve por trás dos atentados à Associação Mutual Israelita Argentina (Amia), em Buenos Aires, no dia 18 de julho de 1994.

O ato terrorista foi provocado por uma van carregada com 400 quilos de explosivos, deixando 85 mortos e 300 feridos. Esse foi o mais sangrento atentado da história argentina.

O envolvimento de Suleimani foi lembrado por políticos e jornais de Israel nesta sexta (3).

“Parabenizo o presidente Donald Trump e todo o Oriente Médio pela ação que matou Suleimani”, disse Yair Lapid, líder do partido de oposição israelense Azul e Branco.

Publicidade

“Ele planejou e liderou ataques terroristas mortais de Damasco a Buenos Aires e é responsável pelo assassinato de milhares de civis inocentes. Ele teve exatamente o que merecia”, completou.

A ordem para a ação partiu do aiatolá Ali Khamenei, líder supremo do Irã, durante uma reunião realizada em agosto de 1993.

Coube a Suleimani organizar a ação ao longo dos 11 meses seguintes.

Ao todo, participaram doze extremistas com vínculos com o Hezbollah, grupo islâmico é um braço armado do governo iraniano no Líbano.