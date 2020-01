Após morte de general, iranianos vão às ruas contra EUA

Considerado um herói de guerra pelos iranianos, por sua atuação no conflito Irã-Iraque, e cotado para disputar a presidência do país, a morte do general Qasem Soleimani, causou insatisfação na população levando milhares de pessoas às ruas para protestar contra o seu algoz: os Estados Unidos.

Soleimani foi morto durante um ataque aéreo americano por drones que o tinha como alvo principal. Segundo o Departamento de Estado dos EUA, o general estaria planejando ataques contra alvos americanos em diversos locais e que sua morte salvaria a vida de cidadãos americanos. O Irã falou em vingança contra a ação que julgaram como criminosa.