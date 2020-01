Sobe para 131 o número de mortes por coronavírus na China

Subiu de 106 para 131 na noite desta terça-feira, 28, o número de mortos na China em decorrência do novo coronavírus. Já o número total de infectados passa dos 5.436 na China, além de 59 confirmados em todo o mundo.

Na província de Hubei, onde fica a cidade de Wuhan, considerada o epicentro da doença, são 125 mortes confirmadas. O premiê chinês, Li Keqiang, visitou a cidade em uma tentativa do governo de sinalizar que está respondendo à crise.

O governo da China, na tentativa de conter a propagação do vírus, estendeu o feriado do Ano-Novo Chinês até o dia 2 de fevereiro. Grandes empresas fecharam as portas ou disseram para os funcionários trabalharem de casa.

Na tentativa de conter a expansão do coronavírus, Hong Kong anunciou planos para restringir o tráfego de pessoas na fronteira com a China continental. Segundo a chefe do Executivo local, Carrie Lam, uma importante linha ferroviária de trens de alta velocidade será fechada temporariamente a partir de quinta-feira 30 e o fluxo de voos entre os territórios será limitado.

Já no Brasil, o Ministério da Saúde confirmou, também na tarde desta terça, que são três os casos suspeitos de portar o novo coronavírus no País. Um em São Leopoldo (RS), outro em Curitiba (PR) e um terceiro em Belo Horizonte (MG), noticiado mais cedo pelo governo.