Coronavírus: Ministério da Saúde confirma mais dois casos suspeitos

O Ministério da Saúde investiga mais dois casos suspeitos do novo coronavírus (nCoV-2019) no Brasil. As atuais notificações são de Porto Alegre (RS) e Curitiba (PR) e foram divulgadas nesta terça (28); Ao todo, são três pessoas suspeitas da infecção em todo o país.

De acordo com o governo federal, os pacientes estiveram recentemente em regiões afetadas pelo vírus apresentaram febre e pelo menos um sinal de sintoma respiratório.

Há uma terceira suspeita em Belo Horizonte (MG), divulgada na manhã desta terça (28). Uma jovem que esteve nas proximidades de Wuhan recentemente.

Nesta manhã, com a confirmação do primeiro caso recente, governo elevou a classificação de risco do Brasil para o nível 2, chamado “perigo iminente”. O maior nível da escala é o 3, que ocorre após a confirmação de que o vírus foi detectado em território nacional.