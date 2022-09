Síria está à beira de voltar a ter conflitos em larga escala, diz ONU

A Síria está à beira de uma nova escalada que pode levar a um retorno ao combate em larga escala, aponta um relatório das Nações Unidas divulgado nesta quarta-feira, 14.

“Hoje, os sírios enfrentam dificuldades crescentes e intoleráveis, vivendo entre as ruínas desse longo conflito. Milhões estão sofrendo e morrendo em campos de deslocados, enquanto os recursos estão se tornando mais escassos e a fadiga dos doadores está aumentando”, disse o presidente da comissão da ONU para o país, Paulo Sérgio Pinheiro.

Nos últimos meses, uma intensificação dos combates ao longo do norte da Síria aumentou o sofrimento dos cidadãos, alertou outro relatório, este feito pela Comissão Internacional Independente de Inquérito sobre a República Árabe Síria. Desde o início da guerra civil, em 2011, centenas de milhares de pessoas morreram e milhões ficaram desabrigadas ao longo de todo o território sírio.

O documento da ONU de 50 páginas divulgado nesta quarta, que abrange o período de 1º de janeiro a 30 de junho, apontou que muitas partes são cúmplices para uma eventual escalada. Um dos motivos é a ameaça de uma nova operação terrestre turca, que pode entrar em um longo combate com as forças lideradas pelo curdo no norte do país.

Além disso, a comissária Lynn Welchman alertou para operações contínuas realizadas por Israel, Estados Unidos e Irã no território sírio e destacou também o papel da Rússia, que apoia ativamente o governo de Bashar al-Assad e seus ataques aéreos responsáveis pela morte de civis e danos à fontes de alimentos e água.

Ainda de acordo com o relatório, as famílias que vivem em áreas de linha de frente são as que mais sofrem com os bombardeios pró-governo, com “crianças mortas a caminho da escola, homens mortos enquanto cuidavam de suas lojas, e uma família inteira morta enquanto se reuniam do lado de fora de sua casa para o chá da tarde”.

“Dezenas de milhares de sírios continuam desaparecidos à força ou desaparecidos até hoje. As forças do governo continuam a infligir tratamento cruel, desumano ou degradante aos parentes dos desaparecidos, ocultando deliberadamente o destino e o paradeiro dos desaparecidos”, destacou o documento.

Outro fator preocupante é a busca incessante por esses desaparecidos. Lideradas em sua maioria por mulheres, elas muitas vezes terminam com prisões, extorsões e abusos. Segundo a ONU, “graves violações dos direitos humanos fundamentais e do direito humanitário” aumentaram em todo o país nos primeiros seis meses deste ano.

Por fim, o documento aponta que foram documentados vários casos de famílias que não conseguiram retornar às suas cidades porque suas propriedades foram confiscadas pelas forças atuantes no país ou temendo detenções arbitrárias.

Desse modo, a comissão observou que alguns países vizinhos estão criando planos de contenção para voltar a receber grandes levas de refugiados.

