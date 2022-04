Secretário-geral da ONU: “Uma guerra não é aceitável no século 21″

O Secretário-geral das Nações Unidas, Antonio Guterres, fez uma visita nesta quinta-feira, 28, aos bairros destruídos de Borodianka, Bucha e Irpin, em Kiev, onde chamou a guerra na Ucrânia de “um absurdo” e afirmou: “Uma guerra não é aceitável no século 21″. A autoridade visita o país dias depois de encontrar-se com o presidente russo, Vladimir Putin, para negociar a retirada de civis ucranianos das áreas atacadas e apurar a acusação de crimes de guerra.

“Quanto mais cedo essa guerra terminar, melhor. Pelo bem da Ucrânia, da Rússia e do mundo”, disse Guterres.

Também nesta quinta-feira, está marcado um encontro o Secretário-geral e o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

Em Borodianka, os prédios residenciais são agora escombros abandonados. Em Bucha – onde centenas de civis mortos foram encontrados este mês após a saída do exército russo da região – ele pediu à Rússia que coopere com as investigações do Tribunal Penal Internacional (TPI) sobre possíveis crimes de guerra.

“Eu apoio totalmente o TPI e faço um apelo à Federação Russa para que aceite e coopere com as investigações”, disse ele. “Mas quando falamos de crimes de guerra, não podemos esquecer que o pior dos crimes é a própria guerra.”

Ele visitou uma igreja destruída em Bucha, onde um grande poço em frente à construção serviu de vala comum. Os corpos encontrados foram exumados e estão sendo examinados pela perícia forense, na tentativa de construir um caso sólido para acusar a Rússia de crimes de guerra.

No início da semana, Guterres se encontrou com Putin em Moscou, onde os dois discutiram a possível retirada de civis do complexo siderúrgico Azovstal, na cidade portuária de Mariupol.