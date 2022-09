Secretário de Estado dos EUA faz viagem surpresa à Ucrânia

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, fez uma viagem não anunciada à Ucrânia nesta quinta-feira, 8. A visita do principal diplomata norte-americano ao país ocorre no momento em que o governo de Joe Biden anuncia um pacote de US$ 2,7 bilhões (R$ 14 bilhões) em ajuda a Kiev e seus aliados.

Acompanhado pela embaixadora dos EUA na Ucrânia, Bridget Brink, Blinken visitou crianças feridas pela guerra no Hospital Infantil Ohmatdyt, na capital Kiev.

“Admiramos tanto a coragem, o espírito de seus filhos. Isso envia uma mensagem muito forte para todo o mundo”, disse Blinken aos parentes das crianças.

Em sua segunda viagem ao país desde o início da guerra com a Rússia, a autoridade também se reuniu com o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba. De acordo com o Departamento de Estado, Blinken também esteve brevemente na Ucrânia quando se encontrou na fronteira com Kuleba em março.

Apesar de não ter visitado o país, o presidente dos EUA, Joe Biden mantém contato frequente por telefone com o líder ucraniano, Volodymyr Zelensky.

Nesta quinta-feira, Biden anunciou a aprovação de US$ 2,7 bilhões (R$ 14 bilhões) destinados ao reforço da segurança da Ucrânia e 18 de seus vizinhos, incluindo membros e não membros da Otan em risco de futura agressão russa. O pacote inclui US$ 675 milhões (R$ 3,5 bilhões) em armas para a Ucrânia.

A ajuda inclui equipamentos militares como obuses (peça de artilharia que dispara projéteis), munições, veículos de guerra, ambulâncias blindadas e sistemas antitanque.

O anúncio da nova parcela de ajuda financeira ocorre no momento em que a Ucrânia lançou contra-ofensivas destinadas a recuperar as áreas ocupadas russas no sul e nordeste do país. Os EUA já prometeram pelo menos US$ 13 bilhões em assistência militar para a Ucrânia.