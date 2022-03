Ministro ucraniano e secretário de Estado dos EUA se reúnem na fronteira

O ministro das Relações Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, se encontrou com o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, na fronteira da Ucrânia com a Polônia, para conversar sobre os próximos passos no enfrentamento da Rússia. Kuleba afirmou que a discussão foi produtiva e agradeceu o apoio americano. “Tivemos uma discussão produtiva sobre a eficiência das sanções já impostas à Rússia e as medidas tomadas, mas também e mais importante sobre nossos próximos passos no fornecimento das armas necessárias à Ucrânia e na imposição de sanções adicionais à Rússia”, disse Kuleba.

As declarações do ministro ucraniano foram transmitidas pela CNN Internacional neste sábado, 5. Ele acrescentou que está confiante de que a Ucrânia e os EUA implementarão o resultado das negociações já “nos próximos dias”.

A Ucrânia está sob invasão da Rússia desde o último dia 24 de fevereiro. Também neste sábado, o presidente russo, Vladimir Putin, disse em Moscou que as sanções que estão sendo aplicadas por países do Ocidente à Rússia são como uma declaração de guerra. Ele participou de uma conferência em que respondeu perguntas de pilotos mulheres e comissárias de bordo da companhia aérea russa Aeroflot. “Essas sanções que estão sendo impostas são como uma declaração de guerra, mas graças a Deus não chegou a isso”, declarou Putin.