Sanders diz que adversário Bloomberg não empolgará eleitores nos EUA

O candidato democrata à Presidência dos Estados Unidos, Bernie Sanders, disse neste fim de semana que Michael Bloomberg não gerará “empolgação e energia” necessárias para ganhar a Casa Branca, focando suas atenções em um adversário que ainda não entrou totalmente na disputa.

“A verdade é que o prefeito Bloomberg, com todo seu dinheiro, não criará o tipo de empolgação e energia que precisamos para chegar ao comparecimento de eleitores que precisamos ter para vencer Donald Trump“, disse Sanders, em uma festa de gala do Partido Democrata.

Sanders, que deseja desenvolver sua vitória nas primárias de New Hampshire e a briga cabeça a cabeça pelo primeiro lugar em Iowa, mencionou apenas o bilionário ex-prefeito de Nova York entre seus adversários no discurso em Las Vegas. Ele criticou as posições de Bloomberg para leis de salário mínimo, policiamento, taxação aos ricos e regulamentações de Wall Street.

Nevada receberá a próxima disputa em 22 de fevereiro na corrida Estado a Estado para escolher o adversário democrata qu

e enfrentará o presidente republicano Donald Trump na eleição de novembro.

Bloomberg não estava no evento de Las Vegas e não está competindo em Nevada. Ele está se concentrando em Estados cujas votações começam em 3 de março, na chamada “Super Terça”, como Virginia, onde Bloomberg fez campanha no sábado.

A porta-voz da campanha de Bloomberg, Galia Slayen, disse que Bloomberg aumentou impostos aos ricos quando era prefeito. “Como presidente, Mike aumentará as taxas sobre grandes riquezas, tributará mais equitativamente a renda, fechará brechas e reforçará a fiscalização”, disse ela. “Ele fará isso porque já fez anteriormente”.