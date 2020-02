Tempestade Dennis deixa dois mortos no Reino Unido

Com ventos de 140 Km/h e chuvas intensas, a tempestade Dennis atingiu neste domingo 16 o Reino Unido, deixando ao menos dois mortos.

No sábado 15, dois homens foram encontrados mortos no mar nas proximidades da cidade de Kent, no sudeste da Inglaterra.

Devido a intensidade das chuvas, o governo britânico declarou alerta vermelho para inundações, o nível mais elevado. É a primeira vez desde 2015 que um aviso do tipo é emitido no país.

Segundo o Instituto Meteorólogico inglês, no sul do País de Gales caíram 132 mm de chuva entre o sabádo e a manhã deste domingo, o que equivale a um mês de chuva na região.