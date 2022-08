Rússia: ‘Gorbachev mudou a história, mas errou ao confiar no Ocidente’

Líderes globais repercutiram a morte de Mikhail Gorbachev, o último líder da União Soviética. O russo, que morreu na terça-feira, 30, foi reconhecido e homenageado pelas políticas pacifistas adotadas durante o período da Guerra Fria.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, o chamou de “líder raro”, enquanto o secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, disse que “o mundo perdeu um líder global imponente, multilateralista comprometido e defensor incansável da paz”.

Em sua homenagem, o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, comparou o falecido chefe de Estado com o atual presidente da Rússia, Vladimir Putin. “Em um momento de agressão de Putin na Ucrânia, seu incansável compromisso com a abertura da sociedade soviética continua sendo um exemplo para todos nós”.

Apesar das desavenças com Gorbachev, Putin reconheceu o legado deixado pelo seu antecessor. “Ele entendeu profundamente que as reformas eram necessárias, ele se esforçou para oferecer suas próprias soluções para problemas urgentes”, disse o líder do Kremlin, em comunicado.

Segundo informações da mídia britânica BBC, o relacionamento entre os líderes russo era tenso e o último encontro entre os dois teria ocorrido em 2006. Mais recentemente, foi dito que Gorbachev estava descontente com a decisão de Putin de invadir a Ucrânia, apesar de ter apoiado a anexação da Crimeia em 2014.

Em meio às homenagens, no entanto, porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, teceu críticas ao falecido. De acordo com Peskov, Gorbachev errou ao acreditar que o fim da Guerra Fria daria início a um período de “romance eterno” entre uma nova União Soviética e o Ocidente.

“Esse romantismo foi equivocado” disse a autoridade russa, que aproveitou a ocasião para repreender os países ocidentais que se opuseram à invasão da Ucrânia, impuseram sanções paralisantes à Rússia e que estão fornecendo armas a Kiev.

Gorbachev assumiu o poder em 1985, antes do colapso da União Soviética em 1991. Ele é visto no Ocidente como um arquiteto da reforma que criou as condições para o fim da Guerra Fria, em uma época de profundas tensões entre a União Soviética e as nações ocidentais.

Ele foi premiado com o Prêmio Nobel da Paz em 1990 “pelo papel de liderança que desempenhou nas mudanças radicais nas relações Leste-Oeste”.

Nos últimos anos, sua saúde estava em declínio após diversas internações em hospitais. Em junho, a mídia internacional informou que ele sofria de uma doença renal, embora a causa de sua morte não tenha sido anunciada.

Ele será enterrado no cemitério Novodevichy, em Moscou, local de descanso de muitos russos proeminentes, ao lado de sua falecida esposa. Não há informações se ele receberá um funeral de Estado.