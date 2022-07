A revolta de Mikhail Gorbachev com Vladimir Putin

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Aos 91 anos e com problemas de saúde, Mikhail Gorbachev, último líder soviético a encerrar a Guerra Fria com reformas que levaram ao colapso da URSS, está vivendo para ver seu legado desmantelado. É o que afirma o jornalista russo Alexei Venediktov, que está em contato direto com o veterano político do seu país.

Segundo informações do DailyMail, Gorbachev estaria consternado por presenciar o trabalho de sua vida “destruído” por Vladimir Putin, enquanto a Rússia mergulha no autoritarismo e na agressão militar, de acordo com a fonte. A guerra de Putin na Ucrânia está restaurando a presença da OTAN perto da fronteira com a Rússia, cada vez mais isolada do Ocidente.