Rússia e Ucrânia encerram maratona de conversas com ‘grande’ troca de prisioneiros

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Conversas mediadas pelos EUA entre Rússia e Ucrânia encerraram com o anúncio de uma troca de prisioneiros em “grande escala” e a promessa de dar continuidade ao diálogo. Apesar do otimismo, poucos avanços concretos foram registrados em questões fundamentais, como território. Emissários americanos terão encontros separados com Putin e Zelensky para discutir os próximos passos diplomáticos.

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Uma rodada de dois dias de conversas entre Rússia e Ucrânia, mediadas pelos Estados Unidos, se encerrou nesta quarta-feira, 11, com o anúncio de uma troca de prisioneiros em “grande escala” e a promessa de dar continuidade ao diálogo para encerrar a guerra no Leste Europeu, que se encaminha para seu quinto ano. Porém, poucos avanços concretos foram registrados nas negociações, resultados que serão discutidos nos próximos dias em encontros separados dos emissários americanos com os presidentes ucraniano, Volodymyr Zelensky, e russo, Vladimir Putin.

Esta foi a primeira reunião trilateral sobre o conflito desde o início da guerra no Oriente Médio, em fevereiro, que desviou as atenções do mundo e do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que voltou à Casa Branca em 2025 prometendo encerrar os combates na Ucrânia “em 24 horas”. Ao final da rodada, não foram anunciados avanços em relação às divergências fundamentais, especialmente no que diz respeito ao território. Também discordam sobre o papel que os europeus devem desempenhar no futuro.

Assim como em outras ocasiões, ucranianos e russos chegaram a um acordo para uma troca de prisioneiros que, segundo o chefe da delegação russa, Vladimir Medinski, será “em grande escala”. Ele acrescentou que os detalhes serão divulgados posteriormente.

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A segunda rodada de negociações, nesta quarta, dedicadas a “medidas de distensão” relacionadas a energia no Mar Negro, segundo Zelensky, durou apenas duas horas, após um primeiro dia de diálogo mais longo. No entanto, houve indicações de continuidade do processo diplomático: “O diálogo continuará, sem dúvida”, declarou a jornalistas o chefe da delegação russa.

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Do lado de Kiev, um membro da delegação, David Arakhamia, afirmou que foi alcançado um “grande avanço” nestes dois dias.

“Acredito que temos uma boa dinâmica para chegar a uma solução antes do início do próximo ano”, declarou.

Reuniões com Putin e Zelensky

Aproveitando este impulso após meses de estagnação nas conversas, o negociador americano Jared Kushner, genro de Trump, afirmou que ele e seu homólogo, o enviado especial Steve Witkoff, se reunirão na quinta-feira, 12, em Moscou, com Putin, e posteriormente com Zelensky, em Dublin.

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Kushner espera que a reunião com o líder russo sirva para “revisar o que foi discutido hoje e tentar avançar mais” em alguns dos temas abordados, uma vez que enxergam “algumas oportunidades”. O encontro com o ucraniano, por sua vez, permitirá “explorar mais a fundo algumas das ideias que surgiram aqui hoje”, acrescentou.

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Uma fonte da delegação ucraniana declarou à agência de notícias AFP que, após a reunião trilateral, os negociadores de Kiev se reuniram com representantes europeus e americanos. Em Copenhague, Zelensky mostrou-se “satisfeito” com uma “mudança” de abordagem por parte dos emissários de Washington, Kushner e Witkoff, que passaram a defender que os aliados europeus da Ucrânia integrem as conversas — algo que a Ucrânia vinha reivindicando há tempos.

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A negociação desse ponto não foi “fácil”, reconheceu Zelensky, após pedir à Europa que nomeie, em novembro, um representante para o diálogo. A Rússia, que tem tentado manter a Europa à margem das conversas, porém, não parece ter mudado de ideia.

Moscou “não recebeu sequer uma iniciativa de paz, nem uma única proposta concreta de paz por parte dos países europeus. Portanto, não está claro o que há para debater”, insistiu Medinski. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, também declarou a jornalistas que não estava previsto nenhum contato entre a delegação russa e representantes europeus em Abu Dhabi.

Impasses diplomáticos e segurança europeia

A Ucrânia pede a suspensão das hostilidades antes de ampliar as negociações para a segurança na Europa, afirmou à AFP uma fonte da delegação ucraniana. “Defendemos que a arquitetura de segurança do futuro deve ser debatida após o cessar das hostilidades e o estabelecimento de garantias de segurança para a Ucrânia; os russos, por sua vez, dizem o contrário”, explicou.

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Segundo essa fonte, os americanos buscam superar certos impasses diplomáticos, em particular a questão territorial, por meio de uma “perspectiva mais global e estratégica” sobre as falhas da “arquitetura de segurança”, visando evitar a repetição do conflito.

Jared Kushner defendeu, na terça-feira, um “novo” marco de segurança para Ucrânia e Rússia, e também para a Europa, com o objetivo de garantir “décadas, ou até mesmo séculos, de paz”.

Até agora, para além de um cessar-fogo, a postura de Moscou tem sido a de exigir um acordo sobre o que chama de “causas raiz da guerra”, em particular sobre a divisão do território e a criação de uma nova arquitetura de segurança na Europa. O Kremlin considera que certas partes da Ucrânia fariam parte do que descreve como “Grande Rússia” e enxerga a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), aliança militar entre Estados Unidos e países europeus, como uma ameaça existencial.

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Em uma declaração conjunta, europeus e americanos defenderam, na terça-feira, uma “arquitetura e mecanismos de segurança europeus sólidos para o pós-guerra”, mas exigiram respeito à “soberania” e à “integridade territorial” da Ucrânia.

Enquanto isso, no terreno, os ataques continuam: o primeiro-ministro ucraniano, Sergey Koretsky, afirmou que a Rússia bombardeou “seis subestações elétricas importantes” em quatro províncias. Em paralelo, na região russa de Leningrado, o governador Alexander Drozdenko informou que um ataque com drones ucranianos provocou, nesta quarta-feira, um incêndio no terminal petrolífero de Ust-Luga, no noroeste da Rússia.