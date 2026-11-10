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Ajuda à Ucrânia causa discórdia na UE com acusação à Alemanha por ‘chantagem’

Chanceler alemão ameaça bloquear orçamento do bloco se não houver acordo sobre financiamento para Kiev e lideranças europeias se revoltam

Por Sophia Paiva 10 nov 2026, 16h19
União europeia crise do euro
União europeia crise do euro (Getty Images/VEJA)
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O primeiro-ministro eslovaco, Robert Fico, acusou o chanceler alemão, Friedrich Merz, de “chantagem” nesta terça-feira, 10, depois da pressão de Berlim para vincular um acordo sobre o financiamento à Ucrânia às negociações sobre o orçamento da União Europeia.

Em uma carta enviada ao presidente do Conselho Europeu, Antonio Costa, vista pela agência de notícias Reuters e jornais europeus, Merz afirmou que todos os países do bloco devem contribuir com fundos para Kiev, que se defende da invasão russa há quase cinco anos. O governo ucraniano projeta para 2027 um déficit de financiamento de 70 bilhões de euros (R$ 436,7 bilhões, na cotação atual), mesmo com uma contribuição já acordada pela União Europeia de 45 bilhões de euros (R$ 280,7 bilhões).

No documento, o chanceler alemão argumenta que um novo compromisso de todos os membros seria um pré-requisito para “discutir quaisquer outros assuntos, especialmente aqueles com implicações financeiras”.

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‘Chantagem’

Em resposta, Fico afirmou ser “preciso reagir à chantagem”. “Temos o mesmo poder de veto que o chanceler federal alemão”, acrescentou.

O líder da Eslováquia, país altamente dependente da energia de Moscou, tem criticado a política europeia em relação à guerra na Ucrânia, opondo-se à ajuda militar e mantendo laços cordiais com a Rússia. O primeiro-ministro checo, Andrej Babis, fez eco aos protestos de Fico, observando que bloquear o orçamento da União Europeia significaria também bloquear os recursos destinados a Kiev.

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O bloco europeu está em negociações sobre seu próximo orçamento de sete anos, com vigência a partir de 2028. A iniciativa de Merz foi interpretada como uma tentativa de utilizar o status da Alemanha — o maior contribuinte — para pressionar países que se mostram relutantes em apoiar a Ucrânia com mais recursos. Já os países da Europa Central recebem mais recursos da União Europeia do que destinam ao bloco.

O chanceler alemão pretende levar o assunto à reunião dos líderes da União Europeia em Dublin, na sexta-feira, 13.

Insatisfação no norte da UE

Berlim também busca alterar as regras de decisão sobre o financiamento à Ucrânia, trocando a exigência de unanimidade pela aprovação por maioria qualificada. A medida evitaria que um único governo impedisse o avanço dessas decisões no bloco.

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A carta evidencia o descontentamento crescente dos países do norte da União Europeia, que estão entre os principais financiadores da Ucrânia, diante das contribuições menores de outros integrantes, sobretudo da Europa Central e do Sul.

Cabe agora a Costa conduzir as negociações para alcançar um acordo sobre o orçamento. Ele busca concluir as conversas até o fim do ano, antes das eleições previstas para 2027 na França, Polônia e Itália, que tendem a dificultar as tratativas.

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Um porta-voz do presidente do Conselho Europeu confirmou que a carta foi recebida, mas não se pronunciou sobre seu conteúdo. “O presidente Costa reservará tempo para intervenções sobre a Ucrânia durante a reunião informal do Conselho Europeu em Dublin nesta semana”, afirmou.

Segundo o porta-voz, o financiamento à Ucrânia também estará na pauta de uma cúpula extraordinária voltada ao orçamento da União Europeia, agendada para os dias 26 e 27 de novembro.

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Impasse no financiamento

No ano passado, Merz encabeçou uma proposta para utilizar os 210 bilhões de euros (R$ 1,3 trilhões) em ativos soberanos russos congelados na União Europeia. A iniciativa, porém, foi barrada pela resistência liderada pela Bélgica, onde está concentrada a maior parte desses recursos, em Bruxelas.

O empréstimo do bloco foi adotado como alternativa. Hungria, Eslováquia e República Checa, que decidiram não participar da operação, já sinalizaram que também ficarão de fora da próxima rodada de financiamento. A Bulgária se juntou aos três países opositores após a eleição, em abril deste ano, do primeiro-ministro Rumen Radev, considerado próximo de Moscou.

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A Alemanha, por sua vez, defende reduções expressivas na proposta orçamentária e contesta a destinação de recursos generosos da União Europeia a países-membros que se recusem a financiar a Ucrânia. O financiamento ao país tornou-se, assim, mais um ponto de tensão nas complexas negociações sobre o orçamento.

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