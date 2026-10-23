Rússia anuncia nova rodada de negociações de paz com Ucrânia e EUA

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Rússia e Ucrânia preparam negociações diretas em Abu Dhabi, mediadas pelos EUA, para novembro. O Kremlin confirmou o encontro, mas Putin exige um acordo definitivo, não uma pausa. Paralelamente, ataques russos a Kiev deixaram mortos e feridos. Tensões entre Zelensky e Washington crescem com as ações de Trump e restrições de apoio.

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O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, anunciou nesta sexta-feira, 23, que negociações diretas entre Rússia e Ucrânia, sob mediação dos Estados Unidos, estão “previstas” para novembro em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos.

O anúncio segue a reunião entre o presidente russo, Vladimir Putin, e o enviado especial americano Steve Witkoff, na quarta-feira, em São Petersburgo. Logo depois do encontro, Moscou já havia anunciado disposição para retomar as negociações em Abu Dhabi, palco da última rodada de conversas trilaterais, em fevereiro.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, também expressou apoio à iniciativa. Witkoff e Zelensky também se reuniram nesta semana, em Oslo.

“As conversas (… ) estão marcadas para a primeira quinzena de novembro em Abu Dhabi”, declarou Peskov à imprensa.

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Moscou, que iniciou uma ofensiva em larga escala na Ucrânia em fevereiro de 2022, sugeriu como data “por volta de 10 de novembro”, enquanto Kiev defendeu a retomada do diálogo “o mais rápido possível”.

Putin advertiu, no entanto, que o objetivo das negociações deve ser alcançar “um acordo definitivo” e não “uma espécie de breve pausa nos combates”, como pedem Kiev e seus aliados.

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Apesar das movimentações diplomáticas, a Rússia lançou uma série de ataques com mísseis balísticos contra Kiev, capital da Ucrânia, na quinta-feira, 22.

Os bombardeios deixaram ao menos dois mortos e 22 feridos, entre eles quatro crianças, e atingiram edifícios residenciais, instalações de energia e estruturas de transporte. Segundo as autoridades ucranianas, os ataques ocorreram em três ondas e envolveram o lançamento de 21 mísseis balísticos contra a capital.

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Aproximação EUA-Rússia

As relações de Zelensky com Washington atingiram um novo patamar de desgaste após Trump anunciar um acordo com o país de Putin para comprar diesel russo e suspender novas sanções contra Moscou, na esperança de baixar o preço dos combustíveis antes das eleições de meio de mandato, em novembro. Durante o encontro com Witkoff, o mandatário russo anunciou que um navio transportando 40 mil toneladas de diesel russo deve partir para os Estados Unidos nos próximos dias.

À margem do encontro, a Rússia também anunciou a libertação do professor americano aposentado Stephen Hubbard, de 74 anos, que estava preso desde 2022 sob a acusação de lutar ao lado das forças ucranianas. A soltura ocorreu após um pedido feito diretamente por Trump durante uma conversa telefônica com Putin na semana passada.

O ocupante do Salão Oval também orientou Kiev a interromper os ataques a refinarias russas durante uma suposta “trégua energética” — que foi ignorada pela Rússia e depois pela Ucrânia — e instou os ucranianos a elegerem outro presidente.

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“Sugiro que arranjem um novo líder que consiga fechar um acordo (de paz). Por algum motivo, (Zelensky) nunca faz isso”, disse ele a repórteres na Casa Branca, na segunda-feira, 19.

Já o governo ucraniano acusou os Estados Unidos de restringir o apoio militar e de inteligência necessário para enfrentar os ataques russos. O secretário de Estado americano, Marco Rubio, rejeitou as acusações e as classificou como “escandalosas”, embora o jornal The Wall Street Journal tenha revelado que partiu de Elon Musk, a mando da Casa Branca, a decisão de reduzir o acesso da Ucrânia aos sistemas de satélite Starlink, da sua empresa SpaceX.