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Rússia anuncia nova rodada de negociações de paz com Ucrânia e EUA

Encontro deve acontecer em novembro em Abu Dhabi, palco da última reunião entre as partes, em fevereiro

Por Caio Saad Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 out 2026, 11h41 | Atualizado em 23 out 2026, 12h52
Zelensky, Trump e Putin
Os presidentes da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, dos Estados Unidos, Donald Trump, e da Rússia, Vladimir Putin (HANDOUT, SARAH MEYSSONNIER, ILYA PITALEV / POOL / SPUTNIK / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE //AFP)
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Rússia anuncia nova rodada de negociações de paz com Ucrânia e EUA Priorize VEJA no Google

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, anunciou nesta sexta-feira, 23, que negociações diretas entre Rússia e Ucrânia, sob mediação dos Estados Unidos, estão “previstas” para novembro em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos.

O anúncio segue a reunião entre o presidente russo, Vladimir Putin, e o enviado especial americano Steve Witkoff, na quarta-feira, em São Petersburgo. Logo depois do encontro, Moscou já havia anunciado disposição para retomar as negociações em Abu Dhabi, palco da última rodada de conversas trilaterais, em fevereiro.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, também expressou apoio à iniciativa. Witkoff e Zelensky também se reuniram nesta semana, em Oslo.

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“As conversas (… ) estão marcadas para a primeira quinzena de novembro em Abu Dhabi”, declarou Peskov à imprensa.

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Moscou, que iniciou uma ofensiva em larga escala na Ucrânia em fevereiro de 2022, sugeriu como data “por volta de 10 de novembro”, enquanto Kiev defendeu a retomada do diálogo “o mais rápido possível”.

Putin advertiu, no entanto, que o objetivo das negociações deve ser alcançar “um acordo definitivo” e não “uma espécie de breve pausa nos combates”, como pedem Kiev e seus aliados.

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Apesar das movimentações diplomáticas, a Rússia lançou uma série de ataques com mísseis balísticos contra Kiev, capital da Ucrânia, na quinta-feira, 22.

Os bombardeios deixaram ao menos dois mortos e 22 feridos, entre eles quatro crianças, e atingiram edifícios residenciais, instalações de energia e estruturas de transporte. Segundo as autoridades ucranianas, os ataques ocorreram em três ondas e envolveram o lançamento de 21 mísseis balísticos contra a capital.

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Aproximação EUA-Rússia

As relações de Zelensky com Washington atingiram um novo patamar de desgaste após Trump anunciar um acordo com o país de Putin para comprar diesel russo e suspender novas sanções contra Moscou, na esperança de baixar o preço dos combustíveis antes das eleições de meio de mandato, em novembro. Durante o encontro com Witkoff, o mandatário russo anunciou que um navio transportando 40 mil toneladas de diesel russo deve partir para os Estados Unidos nos próximos dias.

À margem do encontro, a Rússia também anunciou a libertação do professor americano aposentado Stephen Hubbard, de 74 anos, que estava preso desde 2022 sob a acusação de lutar ao lado das forças ucranianas. A soltura ocorreu após um pedido feito diretamente por Trump durante uma conversa telefônica com Putin na semana passada.

O ocupante do Salão Oval também orientou Kiev a interromper os ataques a refinarias russas durante uma suposta “trégua energética” — que foi ignorada pela Rússia e depois pela Ucrânia — e instou os ucranianos a elegerem outro presidente.

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“Sugiro que arranjem um novo líder que consiga fechar um acordo (de paz). Por algum motivo, (Zelensky) nunca faz isso”, disse ele a repórteres na Casa Branca, na segunda-feira, 19.

Já o governo ucraniano acusou os Estados Unidos de restringir o apoio militar e de inteligência necessário para enfrentar os ataques russos. O secretário de Estado americano, Marco Rubio, rejeitou as acusações e as classificou como “escandalosas”, embora o jornal The Wall Street Journal tenha revelado que partiu de Elon Musk, a mando da Casa Branca, a decisão de reduzir o acesso da Ucrânia aos sistemas de satélite Starlink, da sua empresa SpaceX.

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