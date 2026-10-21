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Musk mandou reduzir velocidade do Starlink na Ucrânia, revela jornal

Forças ucranianas dependem do sistema de satélites para se defender de ataques russos e operações com drones

Por Amanda Péchy Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 out 2026, 10h42 | Atualizado em 21 out 2026, 10h57
Elon Musk, homem branco de cabelo castanho penteado para trás, usando um terno preto com gravata borboleta, olhando por cima do ombro direito com expressão séria, em fundo escuro com pessoas desfocadas
Elon Musk é CEO da SpaceX, dona do sistema de satélites Starlink (NurPhoto/AFP)
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Musk mandou reduzir velocidade do Starlink na Ucrânia, revela jornal Priorize VEJA no Google

O bilionário Elon Musk ordenou, na semana passada, a redução da velocidade do braço militar do Starlink, serviço de satélite da SpaceX, na Ucrânia, informou o jornal americano The Wall Street Journal na terça-feira 20. As Forças Armadas ucranianas dependem do mecanismo tanto para interceptar ataques russos quanto para bombardear alvos no país inimigo.

Desde a semana passada, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, denunciou que falhas no Starlink prejudicaram comunicações no campo de batalha e operações com drones. Fontes ouvidas pelo WSJ relataram que a decisão de limitar o sistema veio num telefonema entre Musk e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Anteriormente, a agência de notícias Reuters já havia noticiado que a ordem para restringir a velocidade dos satélites para uso militar, sistema conhecido como Starshield, partiu de dentro da Casa Branca.

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Trump negou, na semana passada, que ele ou Musk fossem responsáveis pela perda de acesso da Ucrânia ao Starlink; por sua vez, o CEO da SpaceX e da Tesla declarou que quaisquer limitações de velocidade ou de uso do sistema partiram de decisões tomadas pelo Exército americano ou pelo presidente.

O secretário de Defesa americano, Pete Hegseth, por sua vez, rejeitou ter restringido o acesso, mas sugeriu que o problema estaria relacionado aos termos de serviço que Kiev precisava cumprir.

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Atritos

As relações de Zelensky com Washington atingiram um novo patamar de desgaste após Trump anunciar um acordo com o país de Vladimir Putin para comprar diesel russo e suspender novas sanções contra Moscou, na esperança de baixar o preço dos combustíveis antes das eleições de meio de mandato, em novembro.

O ocupante do Salão Oval também orientou Kiev a interromper os ataques a refinarias russas durante uma suposta “trégua energética” — que foi ignorada pela Rússia e depois pela Ucrânia — e instou os ucranianos a elegerem outro presidente.

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“Sugiro que arranjem um novo líder que consiga fechar um acordo (de paz). Por algum motivo, (Zelensky) nunca faz isso”, disse ele a repórteres na Casa Branca, na segunda-feira 19.

O mandatário ucraniano está em Oslo, em uma tentativa de reparar as relações com os Estados Unidos. Na terça-feira 20, ele reuniu-se com o enviado especial de Trump, Steve Witkoff, e o genro do presidente, Jared Kushner, que participou por videoconferência. Líderes noruegueses e finlandeses também participaram. Ao final do encontro, Zelensky reivindicou ter voz em qualquer negociação sobre o futuro de seu país.

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