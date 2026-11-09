Dados vazados revelam número de soldados russos mortos na guerra na Ucrânia

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Dados vazados da agência estatal russa Rosstat, obtidos por hackers, revelam que mais de 400 mil russos foram mortos no conflito com a Ucrânia desde 2022. Os documentos detalham idade e local de óbito, e os números, considerados autênticos por especialistas, ressaltam o custo humano da guerra.

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Dados vazados da agência estatal russa de estatística Rosstat e divulgados nesta segunda-feira, 9, revelaram que mais de 400 mil russos foram mortos no conflito com a Ucrânia desde que Moscou lançou sua ofensiva em grande escala, em 2022, há quase cinco anos.

As informações foram obtidas pelo grupo de hackers Cyber ​​Partisans, ligado à oposição bielorrussa, e pelo coletivo de hackers ucraniano Silent Crow. O sistema invadido contêm mais de 11 milhões de certidões de óbito e apresenta detalhes sobre a idade de cada falecido, local de residência e local do óbito.

Os dois grupos de hackers anunciaram a invasão em 1º de novembro e divulgaram os dados durante o fim de semana. A Rosstat confirmou ter sido invadida, mas negou que qualquer informação sensível tenha sido obtida.

Segundo os arquivos, 412.576 certidões de óbito estão explicitamente ligadas a mortes na guerra entre a Rússia e a Ucrânia. A quantidade de óbitos em combate foi constatada devido a códigos oficiais que revelam a causa da morte e referências a operações militares presentes nos documentos.

Análise dos números

O acesso aos arquivos oferece um retrato detalhado das perdas da Rússia durante a guerra, algo que Moscou tentou esconder desde o início. As autoridades russas não divulgam o número de baixas desde os primeiros meses da invasão, e as informações são tratadas como segredo de Estado.

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Os números ressaltam o custo humano do conflito, que se encaminha para o quinto ano, apesar de uma nova rodada de negociações de paz entre as duas partes agendada para esta semana em Abu Dhabi, com mediação dos Estados Unidos.

Os números vazados por meio da invasão hacker não puderam ser verificados de forma independente. No entanto, a quantidade de mortos encontrada nos arquivos bate com outras estimativas de baixas russas. O veículo de comunicação independente russo Mediazona, por exemplo, identificou nominalmente quase 286 mil militares russos mortos na Ucrânia, com base em registros oficiais, obituários em redes sociais e fotografias de lápides. O portal diz acreditar, porém, que o número real se aproxime de meio milhão.

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Com o passar dos anos, houve também um grande aumento nas mortes de soldados russos na linha de frente. Entre os meses mais mortíferos para os militares russos, estão o alguns no final de 2024 e outros em 2025, com cerca de 15 mil baixas mensais — escala impressionante em qualquer perspectiva e sem precedentes na história moderna da Rússia. Em menos de cinco anos, estima-se que mais militares do país tenham morrido ali do que o total de baixas em todas as guerras soviéticas e russas entre o fim da Segunda Guerra Mundial e o início da invasão à Ucrânia. O número também supera o de militares americanos mortos durante a Segunda Guerra Mundial.

Negociações em Abu Dhabi

Representantes da Rússia e da Ucrânia se reunirão nesta terça-feira, 10, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, para a primeira rodada de negociações trilaterais em quase oito meses. Apesar da bem-vinda retomada do diálogo, as perspectivas de um acordo abrangente permanecem limitadas. As principais divergências envolvem o controle dos territórios ocupados pelas forças russas e as garantias de segurança que deverão ser oferecidas a Kiev para evitar uma nova ofensiva de Moscou.

O encontro, mediado pelos Estados Unidos, ocorre em meio à intensificação dos ataques russos e ucranianos contra instalações de energia parte a parte e a um impulso renovado do presidente americano, Donald Trump, para encerrar o conflito. Desde o início de 2026, Washington tem intermediado conversas entre os dois países, mas as rodadas anteriores não produziram avanços suficientes para aproximar as partes de um acordo de paz.

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Nem Putin nem o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, participarão das negociações. Em vez disso, ambos os países enviarão delegações de alto nível, e espera-se que os enviados de Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, também participem.

Em uma publicação no X, Witkoff afirmou que as negociações se concentrariam em “acordo de segurança pós-guerra, desescalada” e questões humanitárias. Os governos europeus, por sua vez, manifestaram preocupação com a possibilidade das tratativas se estenderem para além da Ucrânia, abrangendo questões mais amplas de segurança no velho continente, incluindo as antigas exigências da Rússia para a redução da presença militar da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) perto de suas fronteiras.