Rússia ataca rede elétrica da Ucrânia horas antes de negociações de paz

A Rússia voltou a bombardear a infraestrutura energética da Ucrânia nesta terça-feira, 10, provocando apagões em seis regiões poucas horas antes do início de uma nova rodada de negociações de paz em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. O encontro reúne representantes dos dois países e dos Estados Unidos, com duração prevista de dois dias.

Segundo a operadora da rede elétrica ucraniana, a Ukrenergo, instalações de energia foram atingidas em oito regiões durante a madrugada e a manhã de terça-feira. As interrupções no fornecimento foram registradas em Dnipropetrovsk, Donetsk, Kiev, Sumy, Kharkiv e Chernihiv. A empresa informou que equipes “estão operando 24 horas por dia para reparar equipamentos danificados e restaurar a eletricidade para as casas ucranianas o mais rápido possível”.

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O primeiro-ministro ucraniano, Sergii Koretskyi, afirmou que os ataques noturnos atingiram cinco grandes subestações que transmitem eletricidade entre diferentes partes do país. Em um balanço referente às 24 horas anteriores, o jornal Kyiv Independent informou que bombardeios russos deixaram ao menos nove mortos e 39 feridos na Ucrânia.

No sábado 7, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, acusou Moscou de intensificar os ataques para pressionar Kiev nas negociações. A ofensiva ocorre enquanto as temperaturas se aproximam de 0 °C, ampliando as dificuldades de abastecimento de eletricidade e aquecimento às vésperas do inverno. Desde a invasão em larga escala, em fevereiro de 2022, a rede energética ucraniana tem sido alvo recorrente de bombardeios russos.

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Negociações

Nesta terça-feira, representantes da Rússia e da Ucrânia se reúnem em Abu Dhabi para uma nova rodada de negociações sobre o fim da guerra. Apesar da retomada do diálogo, as perspectivas de um acordo abrangente permanecem limitadas. As principais divergências envolvem o controle dos territórios ocupados pelas forças russas e as garantias de segurança que deverão ser oferecidas a Kiev para evitar uma nova ofensiva de Moscou.

O encontro, mediado pelos Estados Unidos, faz parte de uma nova tentativa do presidente americano, Donald Trump, de acelerar o fim do conflito, que se aproxima de cinco anos. Desde o início de 2026, Washington tem intermediado conversas entre os dois países, mas as rodadas anteriores não produziram avanços suficientes para aproximar as partes de um acordo de paz.

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Trump tem pressionado Zelensky a aceitar um entendimento para encerrar a guerra. No mês passado, o republicano responsabilizou Kiev pela demora nas negociações e afirmou que, caso o presidente ucraniano não esteja disposto a fazer um acordo, a situação poderá se tornar muito desfavorável para o país. O governo americano também firmou recentemente um acordo para importar diesel russo, medida criticada por adversários de Moscou por representar uma possível fonte de receita para o Kremlin em meio à guerra.