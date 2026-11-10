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Rússia ataca rede elétrica da Ucrânia horas antes de negociações de paz

Ataques deixaram moradores de seis regiões sem eletricidade; representantes de Moscou e Kiev se reúnem com enviados dos EUA em Abu Dhabi

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 nov 2026, 09h40
Bombeiros trabalham em um local de um prédio danificado atingido durante um ataque de drones russos em Kremenchuk, na região de Poltava, em 9 de novembro de 2026.
Bombeiros trabalham em um local de um prédio danificado atingido durante um ataque de drones russos em Kremenchuk, na região de Poltava, em 9 de novembro de 2026. (Serviço Estadual de Emergência da Ucrânia/Reprodução)
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A Rússia voltou a bombardear a infraestrutura energética da Ucrânia nesta terça-feira, 10, provocando apagões em seis regiões poucas horas antes do início de uma nova rodada de negociações de paz em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. O encontro reúne representantes dos dois países e dos Estados Unidos, com duração prevista de dois dias. 

Segundo a operadora da rede elétrica ucraniana, a Ukrenergo, instalações de energia foram atingidas em oito regiões durante a madrugada e a manhã de terça-feira. As interrupções no fornecimento foram registradas em Dnipropetrovsk, Donetsk, Kiev, Sumy, Kharkiv e Chernihiv. A empresa informou que equipes “estão operando 24 horas por dia para reparar equipamentos danificados e restaurar a eletricidade para as casas ucranianas o mais rápido possível”.

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O primeiro-ministro ucraniano, Sergii Koretskyi, afirmou que os ataques noturnos atingiram cinco grandes subestações que transmitem eletricidade entre diferentes partes do país. Em um balanço referente às 24 horas anteriores, o jornal Kyiv Independent informou que bombardeios russos deixaram ao menos nove mortos e 39 feridos na Ucrânia.

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No sábado 7, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, acusou Moscou de intensificar os ataques para pressionar Kiev nas negociações. A ofensiva ocorre enquanto as temperaturas se aproximam de 0 °C, ampliando as dificuldades de abastecimento de eletricidade e aquecimento às vésperas do inverno. Desde a invasão em larga escala, em fevereiro de 2022, a rede energética ucraniana tem sido alvo recorrente de bombardeios russos.

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Negociações

Nesta terça-feira, representantes da Rússia e da Ucrânia se reúnem em Abu Dhabi para uma nova rodada de negociações sobre o fim da guerra. Apesar da retomada do diálogo, as perspectivas de um acordo abrangente permanecem limitadas. As principais divergências envolvem o controle dos territórios ocupados pelas forças russas e as garantias de segurança que deverão ser oferecidas a Kiev para evitar uma nova ofensiva de Moscou.

O encontro, mediado pelos Estados Unidos, faz parte de uma nova tentativa do presidente americano, Donald Trump, de acelerar o fim do conflito, que se aproxima de cinco anos. Desde o início de 2026, Washington tem intermediado conversas entre os dois países, mas as rodadas anteriores não produziram avanços suficientes para aproximar as partes de um acordo de paz.

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Trump tem pressionado Zelensky a aceitar um entendimento para encerrar a guerra. No mês passado, o republicano responsabilizou Kiev pela demora nas negociações e afirmou que, caso o presidente ucraniano não esteja disposto a fazer um acordo, a situação poderá se tornar muito desfavorável para o país. O governo americano também firmou recentemente um acordo para importar diesel russo, medida criticada por adversários de Moscou por representar uma possível fonte de receita para o Kremlin em meio à guerra.

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