EUA defendem ‘novo marco’ de segurança na Europa durante negociações com Rússia e Ucrânia

Os Estados Unidos defenderam nesta terça-feira, 10, que as negociações para encerrar a guerra na Ucrânia incluam a criação de um “novo marco de segurança” para a Europa. A proposta foi apresentada em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, durante a primeira reunião trilateral com representantes de Kiev e Moscou desde fevereiro.

Na abertura do encontro, Jared Kushner, genro e enviado do presidente Donald Trump, afirmou que o objetivo é estabelecer relações de segurança entre Ucrânia, Rússia e Europa.

“A esperança hoje não é apenas discutir as questões bilaterais entre os países e como acabamos com a guerra… mas também como criamos as relações de segurança adequadas entre a Ucrânia, a Rússia e a Europa, de modo que não apenas acabemos com esta guerra, mas estabeleçamos um novo marco”, afirmou Kushner.

Embora não participem da reunião trilateral, representantes europeus se encontraram antes com os negociadores americanos e ucranianos, sem a presença dos russos. Em comunicado conjunto, reafirmaram que qualquer acordo futuro deve respeitar a soberania, a integridade territorial e a capacidade de decisão independente da Ucrânia, além de oferecer garantias de segurança ao país.

Continua após a publicidade

As delegações ucraniana e russa são lideradas, respectivamente, por Rustem Umerov e Vladimir Medinski. Os Estados Unidos também enviaram o negociador Steve Witkoff e o general Alexus Grynkewich, principal comandante americano na Europa.

Novos ataques e pressão dos EUA

O encontro ocorre em meio à intensificação dos ataques russos e ucranianos contra instalações de energia e a uma nova tentativa do presidente americano de acelerar o fim do conflito, que se aproxima de cinco anos. Desde o início de 2026, Washington tem intermediado conversas entre os dois países, mas as rodadas anteriores não produziram avanços suficientes para aproximar as partes de um acordo de paz.

+ Rússia ataca rede elétrica da Ucrânia horas antes de negociações de paz

Continua após a publicidade

Trump tem pressionado o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, a aceitar um entendimento para encerrar a guerra. No mês passado, o republicano responsabilizou Kiev pela demora nas negociações e afirmou que, caso Zelensky não esteja disposto a fazer um acordo, a situação poderá se tornar muito desfavorável para o país. O governo americano também firmou recentemente um acordo para importar diesel russo, medida criticada por adversários de Moscou por representar uma possível fonte de receita para o Kremlin em meio à guerra.

Na semana passada, Trump afirmou que o conflito estava próximo de uma solução e que as negociações poderiam envolver toda a Europa. A participação dos países europeus, no entanto, tornou-se um novo ponto de divergência entre os envolvidos.

Continua após a publicidade

Principais impasses

No momento, a Rússia ocupa aproximadamente 20% do território ucraniano, incluindo a Crimeia e partes da região de Donbas, no leste do país. Moscou anexou a península da Crimeia em 2014, em uma medida não reconhecida pela comunidade internacional. Trump já defendeu que Kiev aceite ceder territórios como parte de um acordo para encerrar a guerra, mas qualquer concessão territorial permanece entre os principais pontos de resistência do governo ucraniano.

A Ucrânia exige a retirada das tropas russas de seu território e garantias de segurança que impeçam novas agressões. Moscou, por sua vez, rejeita a possibilidade de adesão ucraniana à Otan e se opõe à presença de tropas estrangeiras no país após um eventual acordo.

Continua após a publicidade

Embora as perspectivas de um acordo abrangente sejam limitadas, alguns temas específicos podem avançar em Abu Dhabi. Segundo os especialistas, as conversas podem abordar questões práticas, como o fornecimento de grãos, uma trégua no Mar Negro, um cessar-fogo envolvendo instalações de energia e novas trocas de prisioneiros.

A derrota republicana nas eleições de meio de mandato nos Estados Unidos, que deram aos democratas o controle das duas Casas do Congresso, pode levar Trump a dedicar mais atenção à política externa durante os dois anos restantes de seu mandato. Nesse cenário, Washington poderia intensificar a pressão por um acordo de paz ou, ao menos, por um cessar-fogo. Diante do histórico de negociações do presidente americano, porém, Kiev também poderia ser instada a aceitar novas concessões territoriais e políticas.