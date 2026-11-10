EUA defendem ‘novo marco’ de segurança na Europa durante negociações com Rússia e Ucrânia
Reunião em Abu Dhabi retoma diálogo trilateral após nove meses, em nova tentativa do presidente americano de acelerar o fim da guerra
Os Estados Unidos defenderam nesta terça-feira, 10, que as negociações para encerrar a guerra na Ucrânia incluam a criação de um “novo marco de segurança” para a Europa. A proposta foi apresentada em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, durante a primeira reunião trilateral com representantes de Kiev e Moscou desde fevereiro.
Na abertura do encontro, Jared Kushner, genro e enviado do presidente Donald Trump, afirmou que o objetivo é estabelecer relações de segurança entre Ucrânia, Rússia e Europa.
“A esperança hoje não é apenas discutir as questões bilaterais entre os países e como acabamos com a guerra… mas também como criamos as relações de segurança adequadas entre a Ucrânia, a Rússia e a Europa, de modo que não apenas acabemos com esta guerra, mas estabeleçamos um novo marco”, afirmou Kushner.
Embora não participem da reunião trilateral, representantes europeus se encontraram antes com os negociadores americanos e ucranianos, sem a presença dos russos. Em comunicado conjunto, reafirmaram que qualquer acordo futuro deve respeitar a soberania, a integridade territorial e a capacidade de decisão independente da Ucrânia, além de oferecer garantias de segurança ao país.
As delegações ucraniana e russa são lideradas, respectivamente, por Rustem Umerov e Vladimir Medinski. Os Estados Unidos também enviaram o negociador Steve Witkoff e o general Alexus Grynkewich, principal comandante americano na Europa.
Novos ataques e pressão dos EUA
O encontro ocorre em meio à intensificação dos ataques russos e ucranianos contra instalações de energia e a uma nova tentativa do presidente americano de acelerar o fim do conflito, que se aproxima de cinco anos. Desde o início de 2026, Washington tem intermediado conversas entre os dois países, mas as rodadas anteriores não produziram avanços suficientes para aproximar as partes de um acordo de paz.
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Trump tem pressionado o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, a aceitar um entendimento para encerrar a guerra. No mês passado, o republicano responsabilizou Kiev pela demora nas negociações e afirmou que, caso Zelensky não esteja disposto a fazer um acordo, a situação poderá se tornar muito desfavorável para o país. O governo americano também firmou recentemente um acordo para importar diesel russo, medida criticada por adversários de Moscou por representar uma possível fonte de receita para o Kremlin em meio à guerra.
Na semana passada, Trump afirmou que o conflito estava próximo de uma solução e que as negociações poderiam envolver toda a Europa. A participação dos países europeus, no entanto, tornou-se um novo ponto de divergência entre os envolvidos.
Principais impasses
No momento, a Rússia ocupa aproximadamente 20% do território ucraniano, incluindo a Crimeia e partes da região de Donbas, no leste do país. Moscou anexou a península da Crimeia em 2014, em uma medida não reconhecida pela comunidade internacional. Trump já defendeu que Kiev aceite ceder territórios como parte de um acordo para encerrar a guerra, mas qualquer concessão territorial permanece entre os principais pontos de resistência do governo ucraniano.
A Ucrânia exige a retirada das tropas russas de seu território e garantias de segurança que impeçam novas agressões. Moscou, por sua vez, rejeita a possibilidade de adesão ucraniana à Otan e se opõe à presença de tropas estrangeiras no país após um eventual acordo.
Embora as perspectivas de um acordo abrangente sejam limitadas, alguns temas específicos podem avançar em Abu Dhabi. Segundo os especialistas, as conversas podem abordar questões práticas, como o fornecimento de grãos, uma trégua no Mar Negro, um cessar-fogo envolvendo instalações de energia e novas trocas de prisioneiros.
A derrota republicana nas eleições de meio de mandato nos Estados Unidos, que deram aos democratas o controle das duas Casas do Congresso, pode levar Trump a dedicar mais atenção à política externa durante os dois anos restantes de seu mandato. Nesse cenário, Washington poderia intensificar a pressão por um acordo de paz ou, ao menos, por um cessar-fogo. Diante do histórico de negociações do presidente americano, porém, Kiev também poderia ser instada a aceitar novas concessões territoriais e políticas.