Rússia devolve quatro crianças ucranianas sequestradas às suas famílias

A Rússia concordou nesta segunda-feira, 16, em devolver quatro crianças ucranianas às suas famílias como parte de um acordo mediado pelo Catar. A idade dos quatro meninos varia entre 2 e 17 anos.

A repatriação faz parte de um esquema para recuperar milhares de crianças sequestradas por Moscou desde o início da guerra na Ucrânia. Segundo Kiev, pelo menos 20 mil menores de idade foram removidos do território ucraniano, mas analistas acreditam que o número pode ser muito maior.

“Estamos encorajados pelo compromisso e abertura demonstrados por ambas as partes ao longo do processo, que esperamos sinceramente que conduza a mais iniciativas destinadas a diminuir as tensões e a construir a confiança entre as duas partes”, disse Lolwah Al Khater, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Catar.

+ Coreia do Norte deu 1.000 contêineres de armas e munição à Rússia

Em março, o Tribunal Penal Internacional (TPI) emitiu um mandado de prisão para o presidente da Rússia, Vladimir Putin, pela acusação de deportação ilegal de crianças ucranianas, considerado um crime de guerra. Moscou insistiu que os seus motivos eram puramente humanitários, alegando que “resgatou” centenas de milhares de menores para protegê-los do conflito.

Continua após a publicidade

Se o retorno dos quatro jovens for bem-sucedido, novas expatriações podem ser esperadas.

“Nunca fomos contra o reencontro das crianças com as suas famílias”, garantiu Maria Lvova-Belova, comissária russa para os direitos da criança, também na mira do TPI.

+ Rússia lança nova grande ofensiva no leste da Ucrânia

Porém, o caminho de volta não é fácil. Em pelo menos um caso, um dos jovens teve de viajar pela Estônia, Letônia, Lituânia e Polônia para então chegar em casa.

Uma das quatro crianças a serem devolvidas, de 7 anos, se reencontrou com a avó na última sexta-feira 13, e chegou à Ucrânia nesta segunda-feira, 16. Os outros três jovens também devem chegar ao país entre esta segunda-feira e a terça-feira, 17.

Anteriormente, investigações de veículos internacionais revelaram que as crianças ucranianas na Rússia eram frequentemente informadas de que não havia como regressar para seu país, além de serem submetidas, em graus variados, a uma educação russa “patriótica” em “campos de doutrinação”. Até o momento, apenas cerca de 400 crianças ucranianas retornaram à terra natal.

Continua após a publicidade

Publicidade

Siga