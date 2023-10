Rússia lança nova grande ofensiva no leste da Ucrânia

Atualizado em 12 out 2023, 17h11 - Publicado em 12 out 2023, 17h04

A Rússia lançou uma de suas maiores ofensivas militares em meses nesta quinta-feira, 12, na cidade de Avdiivka, no leste da Ucrânia.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou que as suas forças estavam se mantendo firmes na batalha, mas autoridades municipais disseram que os ataques russos foram implacáveis.

Segundo Kiev, Moscou redirecionou muitos soldados e grandes quantidades de equipamento para a área de Avdiivka, a primeira grande reação russa após quatro meses de contraofensiva ucraniana no leste e no sul do país.

“Estamos nos mantendo firmes [em Avdiivka]. É a coragem e a unidade ucranianas que determinarão como esta guerra terminará”, escreveu Zelensky no aplicativo de mensagens Telegram.

As Forças de Operações Especiais Ucranianas disseram que os soldados de Kiev “frustraram os planos do inimigo enlouquecido, repeliram todos os ataques e mantiveram suas posições”. Vitaliy Barabash, chefe da administração militar da cidade, em entrevista à televisão ucraniana informou que “o inimigo não para de atacar, eles vêm de todas as direções”.

Avdiivka abriga uma grande coqueria, que produz o combustível coque através do carvão, no sudoeste da região de Donetsk. O local fica logo a noroeste da cidade de Donetsk, controlada pela Rússia. A metrópole tornou-se um símbolo de resistência nos últimos meses, por resistir às investidas russas e garantir que Moscou não consiga o controle total da região.

A cidade de Avdiivka era um centro de resistência desde antes do início da guerra, em fevereiro do ano passado. Desde que ucranianos pró-Kremlin assumiram o controle da região de Donetsk em 2014, depois de as forças russas tomarem a Crimeia, os soldados posicionados lá não cederam território.

Pouco mais de 1.600 residentes, de uma população pré-guerra de 32 mil, permanecem em Avdiivka. Bombardeios constantes excluem uma operação de retirada organizada, segundo Barabash.

O ataque russo a Avdiivka é uma das poucas grandes ofensivas que Moscou lançou nos últimos meses. Seus soldados têm se concentrado em conter a contraofensiva de Kiev, que fez progressos lentos através de vastos campos minados russos e trincheiras fortificadas.

O Ministério da Defesa da Rússia disse que suas forças infligiram danos às forças ucranianas em Avdiivka, mas deu poucos detalhes.

Oleksandr Shtupun, porta-voz do grupo de forças do sul da Ucrânia, afirmou que o Kremlin vê Avdiivka como uma oportunidade para obter uma vitória significativa e “virar a maré dos combates”.

“Hoje, a captura ou cerco de Avdiivka é provavelmente o máximo que se pode conseguir nesta fase [da guerra]”, disse ele.

O think tank americano Instituto para o Estudo da Guerra (ISW) comunicou nesta quinta-feira que a Rússia avançou em algumas aldeias a sudoeste e noroeste de Avdiivka nesta semana, mas cercar completamente a cidade provavelmente exige mais forças do que o Kremlin dedicou à esta ofensiva.

De acordo com Andriy Yermak, chefe do gabinete de Zelensky, disse que os ataques da Rússia parecem planejados para afastar os soldados ucranianos dos combates em outras linhas de frente.

