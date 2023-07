Rússia bombardeia portos da Ucrânia e ameaça navios internacionais

A Rússia destruiu casas e danificou o consulado da China em Odesa com bombardeios nesta quinta-feira, 20. Os disparos marcam a terceira onda consecutiva de ataques aéreos a portos ucranianos.

Moscou ainda emitiu uma ameaça contra navios com destino à Ucrânia no Mar Negro que, o segundo os Estados Unidos, indica que as forças russas podem atacar embarcações internacionais.

Na segunda-feira 17, Moscou saiu de um acordo mediado pelas Nações Unidas para permitir o escoamento de grãos e garantir o suprimento de alimentos ao mundo. A Rússia indicou estar disposta a usar a força para restabelecer o bloqueio, fazendo com que os preços globais de produtos como trigo disparassem.

Os russos alegaram que precisam de condições melhores para suas próprias exportações de alimentos e fertilizantes. As Nações Unidas avaliam que a decisão da Rússia ameaça a segurança alimentar das pessoas mais pobres do mundo.

A Ucrânia disse que vai retomar as exportações sem a participação russa no acordo, mas nenhum navio partiu de seus portos desde que Moscou desistiu do acordo, e seguradoras estão temerosas de subscrever apólices para operações comerciais em uma zona de guerra.

Desde segunda-feira, Moscou lança mísseis todas as noites nas duas maiores cidades portuárias da Ucrânia, Odesa e Mykolaiv. Nos ataques desta quinta-feira, as autoridades locais relataram pelo menos 19 feridos em Mykolaiv. Em Odesa, foram oito feridos e um morto.

“[A Rússia] está deliberadamente atingindo a infraestrutura portuária. Edifícios administrativos e residenciais nas proximidades foram danificados, bem como o consulado da China. Isso mostra que o inimigo não presta atenção em nada”, disse Oleh Kiper, governador regional de Odesa.

Pequim não comentou o incidente, que ocorreu enquanto o ministro da Economia da Ucrânia, Taras Kachka, estava na China para a primeira visita ucraniana de alto nível ao país desde a invasão russa. O dragão da Ásia falou a Kachka que está disposto a expandir importações de produtos ucranianos.

Em Mykolaiv, um prédio residencial que foi destruído pela explosão pegou fogo. Vários outros edifícios residenciais também foram danificados.

Moscou descreveu os ataques a portos como uma “vingança” pelo bombardeio ucraniano à ponte da Rússia para a Crimeia na segunda-feira. Em sua ameaça mais explícita até agora, o exército russo anunciou que todos os navios em águas ucranianas a partir da manhã desta quinta-feira seriam considerados como cargueiros de armas. As bandeiras nas embarcações também indicariam quais países entraram na guerra do lado ucraniano.

Os Estados Unidos alertaram que a Rússia pode atacar navios civis e disse que Moscou também estava lançando novas minas no mar.

“Acreditamos que este é um esforço coordenado para justificar qualquer ataque contra navios civis no Mar Negro e culpar a Ucrânia por esses ataques”, disse Adam Hodge, porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca.

