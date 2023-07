Incêndio em base militar na Crimeia força fuga de mais de 2 mil pessoas

Autoridades russas na Crimeia disseram nesta quarta-feira, 19, que um incêndio que tomou o campo de treinamento militar no distrito de Kirovske, que fica na península, provocou a fuga de mais de 2 mil pessoas e fechou uma rodovia próxima.

“Planejamos remover temporariamente os residentes de quatro assentamentos – são mais de 2 mil pessoas”, disse o governador da Crimeia, Sergei Aksyonov, instalado na Rússia, pelo seu canal no aplicativo de mensagens Telegram.

Ele não especificou o motivo do incêndio, que também fez com que a principal rodovia do distrito, Tavridy, fechasse parcialmente.

Em outros lugares, os canais de Telegram da Rússia, ligados aos serviços de segurança russos, e a mídia ucraniana informaram que um depósito de munição russo na mesma base pegou fogo, devido a um ataque aéreo ucraniano durante a noite. Autoridades de Kiev, contudo, não comentaram diretamente o ocorrido.

Serhiy Bratchuk, porta-voz da administração militar de Odesa na Ucrânia, apenas postou dois vídeos de um incêndio em uma área desabitada, dizendo: “Depósito de munição inimigo. Staryi Krym.”

A Russian Arms Depot in Occupied-Crimea near the Town of Staryi Krym also know as “Old Crimea” has reportedly been Struck by a Ukrainian “Kamikaze” Attack Drone this morning causing a Large Fire to occur and setting off Secondary Explosions. pic.twitter.com/Wx1AlO1oHP

— OSINTdefender (@sentdefender) July 19, 2023