Líder mercenário aparece pela primeira vez desde motim na Rússia

Em um vídeo publicado nas redes sociais nesta quarta-feira, 19, o fundador do grupo mercenário Wagner, Yevgeny Prigozhin, apareceu cumprimentando combatentes em Belarus. Esta é a primeira vez que o comandante aparece publicamente após ter liderado um motim armado na Rússia no mês passado.

“Bem-vindos, caras! Estou feliz em cumprimentar todos vocês. Bem-vindos à terra bielorrussa! Lutamos com dignidade! Fizemos muito pela Rússia”, diz um homem indicado como Prigozhin. O vídeo foi postado em canais pró-Wagner no Telegram e posteriormente compartilhado na conta do líder mercenário.

PRIGOZHIN IS ALIVE – AND HE’S ANGRY

⚡️⚡️⚡️The first post-rebellion video of Evgenii Prigozhin – the founder of 🇷🇺 Wagner Group – speaking with his soldiers in Belarus 🇧🇾, has appeared.

Key points:

📌 "What is happening now at the front is a disgrace in which we do not need to… pic.twitter.com/iV5QyRfvFr

— Jason Jay Smart (@officejjsmart) July 19, 2023