Romênia afirma que drones russos atingiram seu território

O presidente da Romênia, Klaus Iohannis, confirmou nesta quarta-feira, 6, que partes de drones russos foram encontradas em seu território após um ataque ao porto ucraniano no rio Danúbio, compartilhado por Kiev e Bucareste, na segunda-feira. Ao definir o episódio como “enorme ameaça” à soberania nacional, ele destacou que uma agressão ao país seria “completamente inadmissível”.

A Romênia, país membro da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), havia negado “categoricamente” qualquer conflito na fronteira com a Ucrânia há dois dias, quando o governo de Volodymyr Zelensky alegou que drones de Moscou haviam detonado em solo romeno. Os regulamentos internos da Otan ditam que, em caso de agressão a uma das nações integrantes, uma resposta militar conjunta deverá ser esperada.

“Não acionaremos o Artigo 5 da Otan por causa disso”, adiantou Iohannis. “Mas estamos enfrentando uma guerra na nossa fronteira, onde o perigo de danos colaterais é muito real e provável.”

Em discordância à versão inicial de Bucareste, o ministro da Defesa Relações Exteriores da Ucrânia, Dmitro Kuleba, informou que havia reunido provas fotográficas da explosão no país vizinho durante os ataques ao porto de Izmail. Ele ressaltou que o incidente era “absolutamente óbvio” e que “não fazia sentido negar”.

Pressionadas, autoridades romenas voltaram atrás e iniciaram uma investigação sobre a suposta agressão. O ministro da Defesa romeno, Angel Tilvar, admitiu a culpa por supostamente “desinformar” o presidente do país, aliviando a participação federal no possível encobrimento. Ele acrescentou, ainda, que os militares do país tomariam medidas complementares para proteger o espaço aéreo, com “mais pontos de observação, mais patrulhas”.

A mudança na narrativa gerou uma série de críticas de especialistas do país, que questionam sobre os porquês da decisão do Ministério da Defesa romeno em negar o comunicado ucraniano.

“É porque você ainda vive com a mentalidade de 30 anos atrás, quando não existia nada que o ‘grande governante’ não quisesse? Ou foi apenas pura estupidez?”, questionou o analista de defesa Andrei Luca Popescu, em referência ao período do regime comunista no país.

A Rússia tem atingido as instalações portuárias da Ucrânia no Danúbio nas últimas semanas, em meio ao fim do acordo que permitia a Ucrânia exportar os cereais através do rota do Mar Negro. O porto de Izmail foi, inclusive, novamente atingido nesta madrugada, sendo responsável pela morte de uma pessoa.

