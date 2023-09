Romênia nega que Rússia tenha atingido Otan com drones

A Ucrânia disse nesta segunda-feira, 4, que drones russos foram detonados no território da Romênia, que é membro da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), durante um ataque a um porto ucraniano no rio Danúbio. O incidente seria considerado grave, já que poderia arrastar toda a aliança militar ocidental para a guerra contra a Rússia, mas Bucareste negou que seu território tenha sido atingido.

Os relatos, contudo, ainda não foram verificados por órgãos independentes.

Moscou fez sucessivos ataques aéreos de longo alcance contra alvos na Ucrânia desde o início da sua invasão, em fevereiro do ano passado. Há dois meses, quando os russos abandonaram um acordo que dava liberdade aos navios no Mar Negro para exportar grãos ucranianos, também passou a atingir repetidamente os portos fluviais de Kiev no Danúbio, na fronteira com a Romênia.

A Rússia lançou o último ataque aéreo horas antes do presidente do país, Vladimir Putin, iniciar negociações sobre o retorno ao acordo do Mar Negro com o principal mediador do pacto antigo, o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

“De acordo com o serviço estatal de guarda de fronteira da Ucrânia, ontem à noite, durante um ataque russo massivo perto do porto de Izmail, os ‘Shakheds’ russos [tipo de drone] caíram e explodiram no território da Romênia”, disse o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Oleg Nikolenko, referindo-se aos equipamentos fabricados no Irã.

“Esta é mais uma confirmação de que o terror dos mísseis da Rússia representa uma enorme ameaça não só para a segurança da Ucrânia, mas também para a segurança dos países vizinhos, incluindo os estados membros da Otan”, escreveu ele no Facebook.

Nikolenko publicou uma foto mostrando as chamas de uma explosão visíveis em uma das margens do rio Danúbio. No entanto, o Ministério da Defesa romeno disse que seu país não foi atingido.

“O Ministério da Defesa nega categoricamente informações do espaço público sobre a chamada situação noturna, durante a qual drones russos teriam caído no território nacional da Romênia”, afirmou a pasta. “Em nenhum momento os meios de ataque da Rússia geraram ameaças militares diretas no território ou nas águas nacionais romenas”, completou em comunicado.

A Otan tem um compromisso de defesa coletiva, que determina que um ataque a um dos aliados é um ataque a todos os aliados. Portanto, soldados de todos os membros do grupo poderiam ser convocados para responder a ataques da Rússia na Romênia.

Uma legisladora ucraniana, Oksana Savchuk, sugeriu em entrevista à televisão ucraniana que a negação da Romênia poderia ser parte de um esforço da Otan para evitar entrar em guerra direta contra a Rússia.

Esta não é a primeira vez que a Ucrânia relata suspeitas de armas russas sobrevoando ou detonando em territórios de nações vizinhas, incluindo membros da Otan, desde o início da guerra. No incidente mais dramático, duas pessoas foram mortas na Polônia por um míssil que caiu perto da fronteira em novembro passado, mas a aliança militar ocidental comunicou que se tratava de um míssil de defesa aérea ucraniano que desviou de sua rota.

