Bem-humorada e deslumbrante: Nicole Kidman vira miss simpatia de Veneza

Se os holofotes do primeiro dia do Festival de Cinema Veneza se voltaram para Cate Blanchett e o no segundo dia, foram direcionados à Angelina Jolie, nesta sexta-feira 30 eram todos para Nicole Kidman que, é claro, fez jus ao título de estrela (no bom sentido), tanto na sessão de fotos, quanto no tapete vermelho.

Esbanjando carisma e simpatia, Kidman chegou à sessão de fotos de “Babygirl”, seu novo filme ao lado de Antonio Banderas, em um vestido preto, clássico e minimalista, com ares nostálgicos bem ao estilo Lady Like, da Bottega Veneta. Chamou a atenção, porém, o decote acentuado pelos detalhes nos ombros, que lembravam nós, e a combinação com os sapatos brancos de salto largo.

Se no “photocall” do suspense erótico escrito, dirigido e coproduzido por Halina Reijn, Nicole preferiu parecer mais “comportada”, no tapete vermelho, chegou para arrasar: escolheu um deslumbrante modelo de alta costura da coleção outono inverno 2024/2025 de Schiaparelli, que desenhado como uma “ampulheta”, marcou a cintura e acentuou os ombros e quadris da estrela, evidenciando uma silhueta sinuosa e feminina.

Confira os looks de Nicole Kidman: