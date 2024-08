Vestidos deslumbrantes e broche de Maria Callas: o poder de Angelina Jolie

Nesta quinta-feira 29, segundo dia do Festival de Cinema de Veneza, todas as atenções estavam voltadas à uma das mais aguardadas estrelas da 81ª edição: Angelina Jolie, estrela do longa “Maria”, cinebiografia da cantora de ópera Maria Callas, dirigida por Pablo Larraín.

De cabelos loiros, a atriz americana roubou a cena em todas suas aparições na cidade italiana, principalmente em dois momentos: o primeiro na sessão de fotos, em que elegeu um vestido longo, preto e sem mangas de Saint Laurent, que destacou as joias Cartier, em especial o broche Panthère, com uma pantera de ouro e esmeralda no lugar dos olhos, colocada sobre uma pedra preciosa de calcedônia branca esculpida, feito em 1971 – joia do acervo pessoal da própria Maria Callas e usada pela estrela nas gravações do filme.

Depois, no tapete vermelho, a bordo de um deslumbrante vestido drapeado nude assinado por Tamara Ralph, que arrematado por uma estola e um poderoso broche, não só deu a ela um visual dos tempos áureos de Hollywood, como evidenciou ao mundo a grande diva, que assim como Maria Callas, ela também é.

“Assumo a responsabilidade de desempenhar esse papel complexo que me foi confiado e colocarei todo o meu compromisso de fazer justiça à intensa história de Maira Callas e para dizer ao legado que nos deixou”, disse Angelina.

Confira os looks poderosos de Angelina Jolie: