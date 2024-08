Wandinha de vermelho e Chanel moderninha: os looks do Festival de Veneza

A 81ª edição Festival de Cinema de Veneza, na Itália, mal começou nesta quarta-feira, 28, e as estrelas já disputam quem brilha mais no tapete vermelho de um dos eventos mais importante da Europa, em um desfile de looks poderosos, ousados e diferentões. Afinal de contas, trata-se do festival de cinema mais antigo do mundo.

No primeiro dia, o preto reinou em vestidos longos como o modelo mais tradicional de Vivienne Westwood escolhido pela atriz Monica Belucci; sexy como o Ermanno Scervino da top model Izabel Goulart; moderno acinturado como o Chanel que mistura saia de tule ao visual terninho de Winona Ryder e o trench coat da brasileira Barbara Paz.

Quem chamou mais atenção, porém, foi Jenna Ortega, que optou por um vestido vermelho da Chanel, com corpete que lembra um coração – e que, com certeza, seria desaprovado por sua Wandinha Addams. A escolha, na verdade, deve ter sido justamente para distanciar a imagem da célebre personagem, já que a atriz esteve ali para promover “Beetlejuice Beetlejuice”, aguardada sequência do filme de Tim Burton, de 1988.

Chanel também foi a escolha de Taylor Russell, em um ousado modelo branco de corpete transparente e peplum, combinado a joias da Tifany & Co. Já Isabelle Huppert apostou no minimalismo, em um longo vermelho de alta-costura da Balenciaga, enquanto Cate Blanchett, a mais elegante, elegeu um lindo vestido prateado da Giorgio Armani Privé.

Até 7 de setembro, muita água vai rolar em Veneza – e muitas tendências vão aparecer. Só ver a lista de astros e estrelas convidados: Angelina Jolie, Brad Pitt, Nicole Kidman, Lady Gaga, George Clooney, Daniel Craig, Julianne Moore, Jude Law, Tilda Swinton, entre muitos outros.

Confira os looks do primeiro dia: