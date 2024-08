Quer saber quais serão os filmes do Oscar 2025? Siga o Festival de Veneza

O cenário pitoresco de Veneza vai ganhar a presença de celebridades de Hollywood ao longo dos próximos dias, quando a cidade sedia seu tradicional festival de cinema entre 28 de agosto a 7 de setembro. Fechando o trio de principais festivais europeus, ao lado de Berlim e de Cannes, Veneza ganhou, nos últimos anos, um ar extra de glamour e popularidade. Isso porque o evento, que acontece sempre no segundo semestre, se revelou uma vitrine lustrosa para os filmes que estão com um pé no Oscar do ano seguinte.

Nos últimos três anos, por exemplo, produções lançadas no Festival de Veneza conquistaram 77 indicações e venceram em catorze categorias do prêmio americano. Entre eles estão o ousado Belas Criaturas, ganhador do Leão de Ouro de 2023; e destaques com múltiplas indicações, como Maestro, com Bradley Cooper; Os Banshees de Inisherin, de Martin McDonagh; e Ataque dos Cães, de Jane Campion. Nomadland, vencedor do Oscar de melhor filme, em 2021, também saiu premiado de Veneza. Mesmo caso de A Forma da Água, em 2018.

Quais celebridades estarão no Festival de Veneza

Este ano, o cardápio de produções é amplo, assim como suas estrelas. São esperados no evento celebridades como Angelina Jolie, Lady Gaga, Brad Pitt, George Clooney, Joaquin Phoenix, Daniel Craig, Nicole Kidman, Michael Keaton, Winona Ryder e Tilda Swinton.

Entre os filmes que passarão pelo crivo do júri presidido por Isabelle Huppert, em busca do Leão de Ouro, chamam a atenção Coringa: Delírio a Dois, de Todd Phillips, com Joaquin Phoenix de volta ao papel do vilão do Batman, agora acompanhado por Gaga como Arlequina; Queer, de Luca Guadagnino, com Craig na pele de um homem gay; Maria, de Pablo Larraín, com Angelina interpretando a cantora de ópera Maria Callas; além de The Room Next Door, primeiro longa-metragem em inglês do cineasta Pedro Almodóvar, estrelado por Tilda e Julianne Moore. Também disputa o prêmio o brasileiro Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, com Fernanda Torres, Fernanda Montenegro e Selton Mello.

Fora da competição principal, outros filmes aproveitam a badalação para tirar uma casquinha de Veneza. Caso de Os Fantasmas Ainda se Divertem, continuação do filme de 1988, de Tim Burton, que terá sua estreia mundial do evento, e o esperado Wolfs, de Jon Watts, estrelado por Pitt e Clooney. Agora é esperar que essa longa lista de produções chegue aos cinemas brasileiros.