Ministro da Defesa da Ucrânia renuncia ao cargo por decisão de Zelensky

O ministro da Defesa da Ucrânia, Oleksii Reznikov, apresentou sua carta de demissão ao presidente do parlamento nesta segunda-feira, 4, após o presidente do país, Volodymyr Zelensky, decidir substituí-lo.

No domingo 3, Zelensky disse que iria trocar o chefe da pasta que supervisiona a guerra contra a Rússia, a maior mudança no sistema de defesa da Ucrânia desde que a invasão em fevereiro de 2022.

“Apresentei a minha carta de demissão a Ruslan Stefanchuk, presidente do Parlamento da Ucrânia. Foi uma honra servir o povo ucraniano e trabalhar para o exército ucraniano durante os últimos 22 meses, o período mais difícil da história moderna da Ucrânia”, afirmou Reznikov na plataforma X, antigo Twitter.

Na sua carta de demissão, Reznikov forneceu uma visão geral dos seus 22 meses no cargo, elogiando a resistência de Kiev durante a guerra contra as forças russas e os esforços do seu ministério para garantir a preciosa ajuda militar do Ocidente.

“Mais de 50% dos territórios temporariamente ocupados pela Rússia já foram libertados. Todos os dias nossos defensores avançam”, disse ele na carta postada no X. “Há um entendimento de que a Ucrânia é um escudo da Europa no Leste.”

Reznikov, apontado como o possível próximo embaixador da Ucrânia em Londres, disse que uma das principais prioridades de Kiev é construir parcerias de longo prazo com aliados importantes e obter “garantias reais de segurança”.

O ministério de Reznikov enfrentou escândalos durante a guerra sobre a aquisição de alimentos e roupas aos soldados, bem como alegações de algumas ONG de ajuda militar de que havia burocracia demais nos processos da pasta. Ele nega qualquer irregularidade.

Na sua carta de demissão, o agora ex-ministro afirmou que os processos de aquisição da Defesa foram reformados durante o seu mandato e que ele cumpriu todas as tarefas que lhe foram atribuídas quando foi nomeado há 22 meses.

Zelensky propôs que Rustem Umerov, chefe da principal agência de privatização da Ucrânia, substitua Reznikov como ministro da Defesa. A candidatura deve ser aprovada pelo parlamento antes dele ser nomeado.

Umerov, 41 anos, é um tártaro da Crimeia, um povo turco da península ucraniana no Mar Negro que foi anexada pela Rússia em 2014. Ele nasceu em Samarcanda, no Uzbequistão, e sua família foi deportada da então Crimeia soviética na década de 1940. Desde 2020, Umerov é membro de uma força-tarefa do governo ucraniano que trabalha na estratégia para acabar com a ocupação da Crimeia.

Em setembro do ano passado, Umerov, então legislador do partido pró-europeu Holos, tornou-se chefe do State Property Fund, uma agência que vende ativos estatais a investidores privados. Ele ficou conhecido por reformar a instituição, que se envolveu frequentemente em escândalos de corrupção. Além disso, com as vendas de propriedades estatais, arrecadou receitas recordes para o estado durante a guerra.

Umerov, descrito como um negociador talentoso, foi membro da equipe ucraniana que manteve negociações com a Rússia em março de 2022, um mês após a invasão em grande escala da Rússia. Também participou das negociações sobre o acordo para exportação de grãos ucranianos por meio do Mar Negro.