Resgate de meninos em caverna da Tailândia será retomado nesta 2ª

zoom_out_map 1 /46 Ambulância deixa a área da caverna de Tham Luang após os mergulhadores terem evacuado alguns dos garotos de um grupo de 13 pessoas presas em uma caverna inundada na província de Chiang Rai, na Tailândia - 08/07/2018 (Lillian Suwanrumpha/AFP)

zoom_out_map 2 /46 Pessoas aplaudem o momento em que as ambulâncias transportam os meninos resgatados da caverna, na província de Chiang Rai, norte da Tailândia - 08/07/2018 (Lauren DeCicca/Getty Images)

zoom_out_map 3 /46 Ambulância deixa a área da caverna de Tham Luang após os mergulhadores terem evacuado alguns dos garotos de um grupo de 13 pessoas presas em uma caverna inundada na província de Chiang Rai, na Tailândia - 08/07/2018 (Lillian Suwanrumpha/AFP)

zoom_out_map 4 /46 Ambulância transporta algumas das crianças resgatadas: primeiros socorros prestados na saída da caverna - 08/07/2018 (Sakchai Lalit/AP)

zoom_out_map 5 /46 Pessoas acompanham a saída de uma ambulância do aeroporto militar em Chiang Rai para um hospital próximo transportando alguns dos meninos que estavam presos no complexo de cavernas de Tham Luang, na Tailândia - 08/07/2018 (Ye Aung Thu/AFP)

zoom_out_map 6 /46 Ambulância transporta algumas das crianças resgatadas: primeiros socorros prestados na saída da caverna - 08/07/2018 (Lillian Suwanrumpha/AFP)

zoom_out_map 7 /46 Helicóptero militar transporta as crianças resgatadas da caverna em Chiang Rai na Tailândia - 08/07/2018 (Ye Aung Thu/AFP)

zoom_out_map 8 /46 Ambulância transporta algumas das crianças resgatadas para um heliporto militar perto do complexo de cavernas de Tham Luang, na província de Chiang Rai, no norte da Tailândia - 08/07/2018 (Soe Zeya Tun/Reuters)

zoom_out_map 9 /46 Helicóptero militar transporta as crianças resgatadas da caverna em Chiang Rai na Tailândia - 08/07/2018 (Tyrone Siu/Reuters)

zoom_out_map 10 /46 Helicóptero militar transporta os jovens resgatados do complexo de cavernas de Tham Luang, na província de Chiang Rai, norte da Tailândia - 08/07/2018 (Soe Zeya Tun/Reuters)

zoom_out_map 11 /46 Policial tailandês fala com um soldado na área externa do complexo de cavernas Tham Luang durante as operações de resgate dos 12 meninos e seu treinador presos no local - 08/07/2018 (Lillian Suwanrumpha/AFP)

zoom_out_map 12 /46 Equipes de resgate auxiliam no resgate dos 12 jovens jogadores de futebol e seu treinador, presos dentro de uma caverna inundada no complexo de Tham Luang, província de Chiang Rai, na Tailândia - 07/07/2018 (Royal Thai Navy/AFP)

zoom_out_map 13 /46 Equipes de resgate auxiliam no resgate dos 12 jovens jogadores de futebol e seu treinador, presos dentro de uma caverna inundada no complexo de Tham Luang, província de Chiang Rai, na Tailândia - 07/07/2018 (Soe Zeya Tun/Reuters)

zoom_out_map 14 /46 Equipes de resgate auxiliam no resgate dos 12 jovens jogadores de futebol e seu treinador, presos dentro de uma caverna inundada no complexo de Tham Luang, província de Chiang Rai, na Tailândia - 07/07/2018 (Soe Zeya Tun/Reuters)

zoom_out_map 15 /46 Equipes de resgate auxiliam no resgate dos 12 jovens jogadores de futebol e seu treinador, presos dentro de uma caverna inundada no complexo de Tham Luang, província de Chiang Rai, na Tailândia - 07/07/2018 (Soe Zeya Tun/Reuters)

zoom_out_map 16 /46 Equipes de resgate auxiliam no resgate dos 12 jovens jogadores de futebol e seu treinador, presos dentro de uma caverna inundada no complexo de Tham Luang, província de Chiang Rai, na Tailândia - 07/07/2018 (Anyawut Pho-Ampai/Reuters)

zoom_out_map 17 /46 Soldados tailandeses carregam cordas para ajudar no resgate dos 12 jovens jogadores de futebol e seu treinador, presos dentro de uma caverna inundada no complexo de Tham Luang, província de Chiang Rai, na Tailândia - 05/07/2018 (Krit Phromsakla Na Sakolnakorn/ Thai News Pix/AFP)

zoom_out_map 18 /46 Soldados tailandeses carregam cabos para auxiliar no resgate dos 12 jovens jogadores de futebol e seu treinador, presos dentro de uma caverna inundada no complexo de Tham Luang, província de Chiang Rai, na Tailândia - 05/07/2018 (Athit Perawongmetha/Reuters)

zoom_out_map 19 /46 Equipe de resgate trabalha drenando água do complexo de cavernas de Tham Luang, para realizar o resgate dos jogadores de futebol e seu técnico - 05/07/2018 (Athit Perawongmetha/Reuters)

zoom_out_map 20 /46 Membros da equipe internacional de resgate chegam com cilindros de oxigênio para ajudar na busca dos 12 jogadores de futebol e seu técnico, que ficaram presos em uma caverna inundada na província de Chiang Rai, na Tailândia - 05/07/2018 (Sakchai Lalit/AP)

zoom_out_map 21 /46 Familiares rezam em um santuário do lado de fora do complexo de cavernas de Tham Luang, antes do resgate dos jovens presos na caverna inundada em Chiang Rai, na Tailândia - 05/07/2018 (Ye Aung Thu/AFP)

zoom_out_map 22 /46 Membro das equipes de resgate desce na entrada do complexo de cavernas Tham Luang onde 12 meninos e seu treinador de futebol estão presos, na província de Chiang Rai, no norte da Tailândia - 02/07/2018 (Sakchai Lalit/AP)

zoom_out_map 23 /46 Estudantes cantam durante operações de salvamento de um time de futebol infantil e seu treinador presos no complexo de cavernas Tham Luang, na província de Chian Rai na Tailândia - 04/07/2018 (Ye Aung Thu/AFP)

zoom_out_map 24 /46 Equipes no trabalham resgate dos membros de uma equipe de futebol sub-16 e seu treinador no complexo de cavernas de Tham Luang, na província de Chiang Rai, na Tailândia - 04/07/2018 (Thai Navy Seal/Reuters)

zoom_out_map 25 /46 Equipes no trabalham resgate dos membros de uma equipe de futebol sub-16 e seu treinador no complexo de cavernas de Tham Luang, na província de Chiang Rai, na Tailândia - 04/07/2018 (Thai Navy Seal/Reuters)

zoom_out_map 26 /46 Equipes no trabalham resgate dos membros de uma equipe de futebol sub-16 e seu treinador no complexo de cavernas de Tham Luang, na província de Chiang Rai, na Tailândia - 04/07/2018 (Thai Navy Seal/Reuters)

zoom_out_map 27 /46 Captura de vídeo mostra as crianças desaparecidas dentro da caverna Tham Luang, na província de Chiang Rai, na Tailândia - 02/07/2018 (Royal Thai Navy/AFP)

zoom_out_map 28 /46 Adolescentes da Tailândia presos em caverna são encontrados vivos (EKATOL/Facebook/Reprodução)

zoom_out_map 29 /46 Trabalhadores trabalham na estrada que leva à caverna de Tham Luang, na Tailândia, após as notícias de que todos os membros do time de futebol infantil e seu treinador estavam vivos - 03/07/2018 (Lillian Suwanrumpha/AFP)

zoom_out_map 30 /46 Familiar mostra foto de crianças desaparecidas em uma caverna na Tailândia, parte de um time de futebol que foram encontrados seguros após nove dias - 02/07/2018 (Lillian Suwanrumpha/AFP)

zoom_out_map 31 /46 Monges budistas coletam esmolas no centro de comando perto da caverna de Tham Luang, após notícias de que todos os membros do time de futebol infantil e seu técnico estavam vivos - 02/07/2018 (Lillian Suwanrumpha/AFP)

zoom_out_map 32 /46 Soldados e equipes de resgate trabalham no complexo de cavernas de Tham Luang, durante buscas por membros de um time de futebol sub-16 e seu treinador - 01/07/2018 (Soe Zeya Tun/Reuters)

zoom_out_map 33 /46 Equipes de resgate trabalham na busca de um time de futebol infantil e seu treinador na caverna de Tham Luang, na província de Chiang Rai, Tailândia - 29/06/2018 (Lillian Suwanrumpha/AFP)

zoom_out_map 34 /46 Parentes dos 12 jovens membros da equipe de futebol e seu treinador desaparecidos em um complexo de cavernas rezam em um santuário na esperança de reencontrá-los, na província de Chiang Rai, norte da Tailândia - 27/06/2018 (Sakchai Lalit/AP)

zoom_out_map 35 /46 Soldados e equipes de resgate carregam uma bomba de água para o complexo de cavernas de Tham Luang durante a busca por membros de um time de futebol de crianças e seu treinador, na província de Chiang Rai, na Tailândia - 28/06/2018 (Soe Zeya Tun/Reuters)

zoom_out_map 36 /46 Soldados carregam equipamentos para o complexo de cavernas de Tham Luang, em busca de membros de um time de futebol sub-16 e seu treinador presos no local, na província de Chiang Rai, Tailândia - 26/06/2018 (Lillian Suwanrumpha/AFP)

zoom_out_map 37 /46 Soldados descarregam suprimentos no complexo de cavernas de Tham Luang, em busca de membros de um time de futebol sub-16 e seu treinador presos no local, na província de Chiang Rai, Tailândia - 29/06/2018 (Soe Zeya Tun/Reuters)

zoom_out_map 38 /46 Soldados tailandeses trazem mangueiras e bombas de água adicionais para continuar a busca pelos 12 jovens membros de um time de futebol infantil e seu treinador desaparecidos no complexo de cavernas Tham Luang - 27/06/2018 (Sakchai Lalit/AP)

zoom_out_map 39 /46 Socorrista desce por escadas cheias de lama na entrada do complexo de cavernas Tham Luang onde uma equipe de futebol infantil e seu treinador se desapareceram, na província de Chiang Rai, norte da Tailândia - 29/06/2018 (Sakchai Lalit/AP)

zoom_out_map 40 /46 Soldados tailandeses conduzem o cabo elétrico para o interior da caverna de Tham Luang no parque nacional de Khun Nam Nang Non em Chiang Rai durante operação de salvamento de uma equipe de futebol infantil presa no local - 26/06/2018 (Lillian Suwanrumpha/AFP)

zoom_out_map 41 /46 O mergulhador britânico John Volanthen durante as operações de resgate no complexo de cavernas Tham Luang em Chiang Rai, norte da Tailândia - 28/06/2018 (Linh Pham/Getty Images)

zoom_out_map 42 /46 Jornalistas trabalham na cobertura do resgate de um time de futebol sub-16 e seu treinador, desaparecidos em um complexo de cavernas na província de Chiang Rai, na Tailândia - 27/06/2018 (Soe Zeya Tun/Reuters)

zoom_out_map 43 /46 Paramédicos voluntários usam botas no chão lamacento do posto avançado na entrada da caverna de Tham Luang, durante operação de resgate de um time de futebol infantil e seu treinador presos no local - 27/06/2018 (Lillian Suwanrumpha/AFP)

zoom_out_map 44 /46 Soldados tailandeses entram na caverna de Tham Luang no parque nacional da floresta de Khun Nam Nang Non em Chiang Rai durante a operação de salvamento da equipa de futebol infantil e seu treinador, presos no local - 26/06/2018 (Lillian Suwanrumpha/AFP)

zoom_out_map 45 /46 Equipes de resgate chegam à caverna Tham Luang na tentativa de encontrar os membros desaparecidos de uma equipe de futebol de crianças junto com seu treinador em Chiang Rai, na Tailândia - 25/06/2018 (Krit Phromsakla Na Sakolnakorn/AFP)

zoom_out_map 46/46 Um par de chuteiras é visto ao lado de bicicletas do grupo de meninos desaparecidos na entrada de uma caverna em Chiang Rai, norte da Tailândia - 25/06/2018 (Thai News Pix/AP)

Após salvarem quatro dos 12 meninos que ficaram presos em uma caverna na Tailândia junto com seu técnico de futebol há 15 dias, as equipes de resgate decidiram fazer uma pausa antes de retomar as operações nesta segunda-feira (8), às 8h locais (22h, no horário de Brasília). Ao todo, o trajeto para atravessar a caverna até o ponto em que os jovens estão e voltar mergulhando com os meninos demorou cerca de onze horas, motivo pelo qual os especialistas acreditam que pode levar até dois dias para que o resgate de todo o grupo seja concluído.

Dos garotos resgatados neste domingo, dois foram levados de ambulância para o hospital, enquanto outros dois foram transportados em um dos treze helicópteros da marinha à cidade próxima de Chiang Rai, onde receberam atendimento médico. Segundo a CNN, cada criança resgatada foi escoltada por dois mergulhadores. A condição de uma delas, porém, causa preocupação, segundo um dos médicos envolvidos na operação.

Médicos australianos se encarregam dos primeiros socorros logo na saída da caverna, para depois seguirem para o hospital Chiang Rai, a 70 quilômetros do local, onde uma área inteira foi reservada para receber as crianças e seus familiares.

A decisão sobre o início ideal da operação neste domingo se deu pelo fato de os níveis de água terem atingido as partes mais baixas na câmara número 3, a principal base para mergulhadores dentro do local, localizada a 1.700 metros da ilhota onde as crianças aguardam auxílio.

Os mergulhadores decidiram esperar para prosseguir com a operação, pois precisavam de ao menos dez horas para descansar e preparar os equipamentos para mais uma travessia. “Os tanques e sistemas de ar precisam ser repostos”, afirmou o chefe do centro de comando conjunto que coordena a operação, Narongsak Osatanakorn.

Tempo de percurso com mergulho em caverna na Tailândia onde equipe de futebol está presa. Tempo de percurso com mergulho em caverna na Tailândia onde equipe de futebol está presa.

As autoridades ainda não divulgaram quantas crianças serão resgatadas nessa próxima fase. “Nós teremos que fazer a próxima missão tão bem quanto a que fizemos hoje. O resto das crianças está no mesmo lugar.”

Para isso, apesar de a retomada do resgate estar prevista para a manhã desta segunda, Osatanakorn afirma que é necessário avaliar todas as condições antes de proceder. “Não posso dizer o momento exato da próxima operação. Tenho que verificar todos os fatores são estáveis. A operação, então, será realizada.”

As autoridades, porém, permanecem otimistas. “Chegamos ao pico de prontidão [para o resgate]”, disse o chefe do comando de resgate. “O significado de prontidão é clima perfeito, [nível de] água [adequado] e crianças preparadas física e mentalmente.”

Ele negou que os jovens tenham de mergulhar durante todo o trajeto, que tem aproximadamente quatro quilômetros. Após uma semana usando bombas para drenar a água de dentro da caverna, ele diz que alguns trechos já não estão mais completamente inundados. “O que eu posso dizer é que há muitas partes em que eles conseguem caminhar”, diz.

Há outros trechos mais complicados. Um membro da marinha tailandesa que se recusou a ser identificado disse ao jornal britânico The Guardian que, em um trecho, as passagens são tão pequenas que é necessário retirar o taque de ar para conseguir rastejar pela entrada. “Ao fazê-lo, sinto as paredes do buraco em minhas costas e no peito”, contou.

Resgate difícil

A operação foi considerada um dos resgates mais complicados que os melhores mergulhadores de cavernas do mundo já viram. A temporada de monções no sul da Ásia, que provoca chuvas extremamente fortes e persistentes, e o fato de que o percurso deveria ser feito completamente no escuro com crianças inexperientes são fatores que dificultam ainda mais o trajeto, que já é perigoso até para profissionais. Na sexta-feira (6), um ex-mergulhador da Marinha tailandesa morreu enquanto espalhava tanques de oxigênio por uma possível rota de escape.

Ao todo, 90 mergulhadores foram mobilizados para realizar o resgate, 40 deles tailandeses e os outros 50 de outros países, como Austrália, Reino Unido e China. Outros 36 militares americanos do Comando do Pacífico foram acionados para ajudar na operação.

Os socorristas estão em uma corrida contra o tempo para resgatar as 12 crianças, todas entre 11 e 17 anos, e seu técnico, de 25 anos. Há previsão de retorno das fortes chuvas de monções nos próximos dias. Quando isso acontecer, a caverna será efetivamente fechada até outubro.

Corte transversal de cavernas na Tailândia onde um time de futebol está preso. Corte transversal de cavernas na Tailândia onde um time de futebol está preso.

Entenda o caso

Após uma forte tempestade, garotos e treinador membros de um time de futebol tailandês ficaram bloqueados na caverna no dia 23 de junho. Na última segunda-feira (2), nove dias depois do desaparecimento dos jovens, mergulhadores britânicos os localizaram na e, desde então, trabalham em forte operação de resgate.

De acordo com autoridades locais, foram cogitadas três opções de salvamento: mergulhar, tentar o resgate através de túnel perfurado na rocha — mais de 100 locais foram perfurados sem sucesso — ou esperar a água baixar o suficiente para que a travessia fosse realizada andando. A primeira opção foi considerada a mais segura, avaliando as condições de saúde, os recursos disponíveis e o tempo necessário para realizar a operação.