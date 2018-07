Mergulhador morre em resgate de meninos presos em caverna na Tailândia

zoom_out_map 1/30 Soldados tailandeses carregam cordas para ajudar no resgate dos 12 jovens jogadores de futebol e seu treinador, presos dentro de uma caverna inundada no complexo de Tham Luang, província de Chiang Rai, na Tailândia - 05/07/2018 (Krit Phromsakla Na Sakolnakorn/ Thai News Pix/AFP)

2/30 Soldados tailandeses carregam cabos para auxiliar no resgate dos 12 jovens jogadores de futebol e seu treinador, presos dentro de uma caverna inundada no complexo de Tham Luang, província de Chiang Rai, na Tailândia - 05/07/2018 (Athit Perawongmetha/Reuters)

3/30 Equipe de resgate trabalha drenando água do complexo de cavernas de Tham Luang, para realizar o resgate dos jogadores de futebol e seu técnico - 05/07/2018 (Athit Perawongmetha/Reuters)

4/30 Membros da equipe internacional de resgate chegam com cilindros de oxigênio para ajudar na busca dos 12 jogadores de futebol e seu técnico, que ficaram presos em uma caverna inundada na província de Chiang Rai, na Tailândia - 05/07/2018 (Sakchai Lalit/AP)

5/30 Familiares rezam em um santuário do lado de fora do complexo de cavernas de Tham Luang, antes do resgate dos jovens presos na caverna inundada em Chiang Rai, na Tailândia - 05/07/2018 (Ye Aung Thu/AFP)

6/30 Membro das equipes de resgate desce na entrada do complexo de cavernas Tham Luang onde 12 meninos e seu treinador de futebol estão presos, na província de Chiang Rai, no norte da Tailândia - 02/07/2018 (Sakchai Lalit/AP)

7/30 Estudantes cantam durante operações de salvamento de um time de futebol infantil e seu treinador presos no complexo de cavernas Tham Luang, na província de Chian Rai na Tailândia - 04/07/2018 (Ye Aung Thu/AFP)

8/30 Equipes no trabalham resgate dos membros de uma equipe de futebol sub-16 e seu treinador no complexo de cavernas de Tham Luang, na província de Chiang Rai, na Tailândia - 04/07/2018 (Thai Navy Seal/Reuters)

9/30 Equipes no trabalham resgate dos membros de uma equipe de futebol sub-16 e seu treinador no complexo de cavernas de Tham Luang, na província de Chiang Rai, na Tailândia - 04/07/2018 (Thai Navy Seal/Reuters)

10/30 Equipes no trabalham resgate dos membros de uma equipe de futebol sub-16 e seu treinador no complexo de cavernas de Tham Luang, na província de Chiang Rai, na Tailândia - 04/07/2018 (Thai Navy Seal/Reuters)

11/30 Captura de vídeo mostra as crianças desaparecidas dentro da caverna Tham Luang, na província de Chiang Rai, na Tailândia - 02/07/2018 (Royal Thai Navy/AFP)

12/30 Adolescentes da Tailândia presos em caverna são encontrados vivos (EKATOL/Facebook/Reprodução)

13/30 Trabalhadores trabalham na estrada que leva à caverna de Tham Luang, na Tailândia, após as notícias de que todos os membros do time de futebol infantil e seu treinador estavam vivos - 03/07/2018 (Lillian Suwanrumpha/AFP)

14/30 Familiar mostra foto de crianças desaparecidas em uma caverna na Tailândia, parte de um time de futebol que foram encontrados seguros após nove dias - 02/07/2018 (Lillian Suwanrumpha/AFP)

15/30 Monges budistas coletam esmolas no centro de comando perto da caverna de Tham Luang, após notícias de que todos os membros do time de futebol infantil e seu técnico estavam vivos - 02/07/2018 (Lillian Suwanrumpha/AFP)

16/30 Soldados e equipes de resgate trabalham no complexo de cavernas de Tham Luang, durante buscas por membros de um time de futebol sub-16 e seu treinador - 01/07/2018 (Soe Zeya Tun/Reuters)

17/30 Equipes de resgate trabalham na busca de um time de futebol infantil e seu treinador na caverna de Tham Luang, na província de Chiang Rai, Tailândia - 29/06/2018 (Lillian Suwanrumpha/AFP)

18/30 Parentes dos 12 jovens membros da equipe de futebol e seu treinador desaparecidos em um complexo de cavernas rezam em um santuário na esperança de reencontrá-los, na província de Chiang Rai, norte da Tailândia - 27/06/2018 (Sakchai Lalit/AP)

19/30 Soldados e equipes de resgate carregam uma bomba de água para o complexo de cavernas de Tham Luang durante a busca por membros de um time de futebol de crianças e seu treinador, na província de Chiang Rai, na Tailândia - 28/06/2018 (Soe Zeya Tun/Reuters)

20/30 Soldados carregam equipamentos para o complexo de cavernas de Tham Luang, em busca de membros de um time de futebol sub-16 e seu treinador presos no local, na província de Chiang Rai, Tailândia - 26/06/2018 (Lillian Suwanrumpha/AFP)

21/30 Soldados descarregam suprimentos no complexo de cavernas de Tham Luang, em busca de membros de um time de futebol sub-16 e seu treinador presos no local, na província de Chiang Rai, Tailândia - 29/06/2018 (Soe Zeya Tun/Reuters)

22/30 Soldados tailandeses trazem mangueiras e bombas de água adicionais para continuar a busca pelos 12 jovens membros de um time de futebol infantil e seu treinador desaparecidos no complexo de cavernas Tham Luang - 27/06/2018 (Sakchai Lalit/AP)

23/30 Socorrista desce por escadas cheias de lama na entrada do complexo de cavernas Tham Luang onde uma equipe de futebol infantil e seu treinador se desapareceram, na província de Chiang Rai, norte da Tailândia - 29/06/2018 (Sakchai Lalit/AP)

24/30 Soldados tailandeses conduzem o cabo elétrico para o interior da caverna de Tham Luang no parque nacional de Khun Nam Nang Non em Chiang Rai durante operação de salvamento de uma equipe de futebol infantil presa no local - 26/06/2018 (Lillian Suwanrumpha/AFP)

25/30 O mergulhador britânico John Volanthen durante as operações de resgate no complexo de cavernas Tham Luang em Chiang Rai, norte da Tailândia - 28/06/2018 (Linh Pham/Getty Images)

26/30 Jornalistas trabalham na cobertura do resgate de um time de futebol sub-16 e seu treinador, desaparecidos em um complexo de cavernas na província de Chiang Rai, na Tailândia - 27/06/2018 (Soe Zeya Tun/Reuters)

27/30 Paramédicos voluntários usam botas no chão lamacento do posto avançado na entrada da caverna de Tham Luang, durante operação de resgate de um time de futebol infantil e seu treinador presos no local - 27/06/2018 (Lillian Suwanrumpha/AFP)

28/30 Soldados tailandeses entram na caverna de Tham Luang no parque nacional da floresta de Khun Nam Nang Non em Chiang Rai durante a operação de salvamento da equipa de futebol infantil e seu treinador, presos no local - 26/06/2018 (Lillian Suwanrumpha/AFP)

29/30 Equipes de resgate chegam à caverna Tham Luang na tentativa de encontrar os membros desaparecidos de uma equipe de futebol de crianças junto com seu treinador em Chiang Rai, na Tailândia - 25/06/2018 (Krit Phromsakla Na Sakolnakorn/AFP)