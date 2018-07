Chuva na Tailândia ameaça reduzir espaço de garotos na caverna

zoom_out_map 1 /35 Equipes de resgate auxiliam no resgate dos 12 jovens jogadores de futebol e seu treinador, presos dentro de uma caverna inundada no complexo de Tham Luang, província de Chiang Rai, na Tailândia - 07/07/2018 (Royal Thai Navy/AFP)

zoom_out_map 2 /35 Equipes de resgate auxiliam no resgate dos 12 jovens jogadores de futebol e seu treinador, presos dentro de uma caverna inundada no complexo de Tham Luang, província de Chiang Rai, na Tailândia - 07/07/2018 (Soe Zeya Tun/Reuters)

zoom_out_map 3 /35 Equipes de resgate auxiliam no resgate dos 12 jovens jogadores de futebol e seu treinador, presos dentro de uma caverna inundada no complexo de Tham Luang, província de Chiang Rai, na Tailândia - 07/07/2018 (Soe Zeya Tun/Reuters)

zoom_out_map 4 /35 Equipes de resgate auxiliam no resgate dos 12 jovens jogadores de futebol e seu treinador, presos dentro de uma caverna inundada no complexo de Tham Luang, província de Chiang Rai, na Tailândia - 07/07/2018 (Soe Zeya Tun/Reuters)

zoom_out_map 5 /35 Equipes de resgate auxiliam no resgate dos 12 jovens jogadores de futebol e seu treinador, presos dentro de uma caverna inundada no complexo de Tham Luang, província de Chiang Rai, na Tailândia - 07/07/2018 (Anyawut Pho-Ampai/Reuters)

zoom_out_map 6 /35 Soldados tailandeses carregam cordas para ajudar no resgate dos 12 jovens jogadores de futebol e seu treinador, presos dentro de uma caverna inundada no complexo de Tham Luang, província de Chiang Rai, na Tailândia - 05/07/2018 (Krit Phromsakla Na Sakolnakorn/ Thai News Pix/AFP)

zoom_out_map 7 /35 Soldados tailandeses carregam cabos para auxiliar no resgate dos 12 jovens jogadores de futebol e seu treinador, presos dentro de uma caverna inundada no complexo de Tham Luang, província de Chiang Rai, na Tailândia - 05/07/2018 (Athit Perawongmetha/Reuters)

zoom_out_map 8 /35 Equipe de resgate trabalha drenando água do complexo de cavernas de Tham Luang, para realizar o resgate dos jogadores de futebol e seu técnico - 05/07/2018 (Athit Perawongmetha/Reuters)

zoom_out_map 9 /35 Membros da equipe internacional de resgate chegam com cilindros de oxigênio para ajudar na busca dos 12 jogadores de futebol e seu técnico, que ficaram presos em uma caverna inundada na província de Chiang Rai, na Tailândia - 05/07/2018 (Sakchai Lalit/AP)

zoom_out_map 10 /35 Familiares rezam em um santuário do lado de fora do complexo de cavernas de Tham Luang, antes do resgate dos jovens presos na caverna inundada em Chiang Rai, na Tailândia - 05/07/2018 (Ye Aung Thu/AFP)

zoom_out_map 11 /35 Membro das equipes de resgate desce na entrada do complexo de cavernas Tham Luang onde 12 meninos e seu treinador de futebol estão presos, na província de Chiang Rai, no norte da Tailândia - 02/07/2018 (Sakchai Lalit/AP)

zoom_out_map 12 /35 Estudantes cantam durante operações de salvamento de um time de futebol infantil e seu treinador presos no complexo de cavernas Tham Luang, na província de Chian Rai na Tailândia - 04/07/2018 (Ye Aung Thu/AFP)

zoom_out_map 13 /35 Equipes no trabalham resgate dos membros de uma equipe de futebol sub-16 e seu treinador no complexo de cavernas de Tham Luang, na província de Chiang Rai, na Tailândia - 04/07/2018 (Thai Navy Seal/Reuters)

zoom_out_map 14 /35 Equipes no trabalham resgate dos membros de uma equipe de futebol sub-16 e seu treinador no complexo de cavernas de Tham Luang, na província de Chiang Rai, na Tailândia - 04/07/2018 (Thai Navy Seal/Reuters)

zoom_out_map 15 /35 Equipes no trabalham resgate dos membros de uma equipe de futebol sub-16 e seu treinador no complexo de cavernas de Tham Luang, na província de Chiang Rai, na Tailândia - 04/07/2018 (Thai Navy Seal/Reuters)

zoom_out_map 16 /35 Captura de vídeo mostra as crianças desaparecidas dentro da caverna Tham Luang, na província de Chiang Rai, na Tailândia - 02/07/2018 (Royal Thai Navy/AFP)

zoom_out_map 17 /35 Adolescentes da Tailândia presos em caverna são encontrados vivos (EKATOL/Facebook/Reprodução)

zoom_out_map 18 /35 Trabalhadores trabalham na estrada que leva à caverna de Tham Luang, na Tailândia, após as notícias de que todos os membros do time de futebol infantil e seu treinador estavam vivos - 03/07/2018 (Lillian Suwanrumpha/AFP)

zoom_out_map 19 /35 Familiar mostra foto de crianças desaparecidas em uma caverna na Tailândia, parte de um time de futebol que foram encontrados seguros após nove dias - 02/07/2018 (Lillian Suwanrumpha/AFP)

zoom_out_map 20 /35 Monges budistas coletam esmolas no centro de comando perto da caverna de Tham Luang, após notícias de que todos os membros do time de futebol infantil e seu técnico estavam vivos - 02/07/2018 (Lillian Suwanrumpha/AFP)

zoom_out_map 21 /35 Soldados e equipes de resgate trabalham no complexo de cavernas de Tham Luang, durante buscas por membros de um time de futebol sub-16 e seu treinador - 01/07/2018 (Soe Zeya Tun/Reuters)

zoom_out_map 22 /35 Equipes de resgate trabalham na busca de um time de futebol infantil e seu treinador na caverna de Tham Luang, na província de Chiang Rai, Tailândia - 29/06/2018 (Lillian Suwanrumpha/AFP)

zoom_out_map 23 /35 Parentes dos 12 jovens membros da equipe de futebol e seu treinador desaparecidos em um complexo de cavernas rezam em um santuário na esperança de reencontrá-los, na província de Chiang Rai, norte da Tailândia - 27/06/2018 (Sakchai Lalit/AP)

zoom_out_map 24 /35 Soldados e equipes de resgate carregam uma bomba de água para o complexo de cavernas de Tham Luang durante a busca por membros de um time de futebol de crianças e seu treinador, na província de Chiang Rai, na Tailândia - 28/06/2018 (Soe Zeya Tun/Reuters)

zoom_out_map 25 /35 Soldados carregam equipamentos para o complexo de cavernas de Tham Luang, em busca de membros de um time de futebol sub-16 e seu treinador presos no local, na província de Chiang Rai, Tailândia - 26/06/2018 (Lillian Suwanrumpha/AFP)

zoom_out_map 26 /35 Soldados descarregam suprimentos no complexo de cavernas de Tham Luang, em busca de membros de um time de futebol sub-16 e seu treinador presos no local, na província de Chiang Rai, Tailândia - 29/06/2018 (Soe Zeya Tun/Reuters)

zoom_out_map 27 /35 Soldados tailandeses trazem mangueiras e bombas de água adicionais para continuar a busca pelos 12 jovens membros de um time de futebol infantil e seu treinador desaparecidos no complexo de cavernas Tham Luang - 27/06/2018 (Sakchai Lalit/AP)

zoom_out_map 28 /35 Socorrista desce por escadas cheias de lama na entrada do complexo de cavernas Tham Luang onde uma equipe de futebol infantil e seu treinador se desapareceram, na província de Chiang Rai, norte da Tailândia - 29/06/2018 (Sakchai Lalit/AP)

zoom_out_map 29 /35 Soldados tailandeses conduzem o cabo elétrico para o interior da caverna de Tham Luang no parque nacional de Khun Nam Nang Non em Chiang Rai durante operação de salvamento de uma equipe de futebol infantil presa no local - 26/06/2018 (Lillian Suwanrumpha/AFP)

zoom_out_map 30 /35 O mergulhador britânico John Volanthen durante as operações de resgate no complexo de cavernas Tham Luang em Chiang Rai, norte da Tailândia - 28/06/2018 (Linh Pham/Getty Images)

zoom_out_map 31 /35 Jornalistas trabalham na cobertura do resgate de um time de futebol sub-16 e seu treinador, desaparecidos em um complexo de cavernas na província de Chiang Rai, na Tailândia - 27/06/2018 (Soe Zeya Tun/Reuters)

zoom_out_map 32 /35 Paramédicos voluntários usam botas no chão lamacento do posto avançado na entrada da caverna de Tham Luang, durante operação de resgate de um time de futebol infantil e seu treinador presos no local - 27/06/2018 (Lillian Suwanrumpha/AFP)

zoom_out_map 33 /35 Soldados tailandeses entram na caverna de Tham Luang no parque nacional da floresta de Khun Nam Nang Non em Chiang Rai durante a operação de salvamento da equipa de futebol infantil e seu treinador, presos no local - 26/06/2018 (Lillian Suwanrumpha/AFP)

zoom_out_map 34 /35 Equipes de resgate chegam à caverna Tham Luang na tentativa de encontrar os membros desaparecidos de uma equipe de futebol de crianças junto com seu treinador em Chiang Rai, na Tailândia - 25/06/2018 (Krit Phromsakla Na Sakolnakorn/AFP)

zoom_out_map 35/35 Um par de chuteiras é visto ao lado de bicicletas do grupo de meninos desaparecidos na entrada de uma caverna em Chiang Rai, norte da Tailândia - 25/06/2018 (Thai News Pix/AP)

As autoridades tailandesas confirmaram a suspeita de que o espaço na caverna onde o time de adolescentes está preso é passível de inundação, caso novas chuvas aconteçam. Narongsak Osatanakorn, governador de Chiang Rai, falou sobre o caso durante uma coletiva de imprensa neste sábado. “O que me disseram é que a água pode chegar até onde eles estão. O que pode reduzir o espaço para menos de dez metros quadrados.”

A meteorologia prevê o retorno das chuvas de monção nesta região montanhosa da Tailândia. Chuvas que, segundo o governador, podem causar um “efeito tsunami” no local. Por isso, os próximos três a quatro dias são tratados como o prazo ideal para resgate dos garotos e do treinador.

A previsão de chuvas chega acompanhada de outras dificuldades. A qualidade do ar na caverna não é boa. O nível de oxigênio caiu para 15%, sendo que índices saudáveis ficam acima de 21%, enquanto o dióxido de carbono aumentou. “Se o oxigênio cair abaixo de 12%, pode afetar o cérebro. Eles podem entrar em choque.”

Horas de mergulho

No momento, um mergulhador experiente precisa de 11 horas para fazer uma viagem de ida e volta até o local em que estão os jovens: seis de ida e cinco para volta, graças à ajuda da corrente.

O trajeto tem vários quilômetros e inclui passagens estreitas e trechos sob a água. Mas os socorristas evitam se pronunciar a favor de um resgate dos meninos através do mergulho.

No momento, os socorristas dizem que preferem esperar a água baixar e manter o grupo na caverna até que possa ser retirado caminhando, com uma parte mínima de trechos submersos, que seriam percorridos com máscaras.

Esta é a opção privilegiada pelas autoridades, que instalaram um amplo sistema de bombeamento da água, com a ajuda de engenheiros japoneses, e já retiraram da caverna um volume equivalente a mais de 50 piscinas olímpicas.

As tempestades de monção provocaram o bloqueio dos meninos na caverna no dia 23 de junho, quando o grupo decidiu, por um motivo que ainda não está claro, entrar no local depois do treino de futebol.

Ao mesmo tempo, a equipe de resgate procura uma via de entrada a partir do topo da montanha que esteja conectada, ou que seja fácil de conectar com um trabalho de perfuração à parte da caverna em que estão as crianças.