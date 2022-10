Reino Unido investiga espancamento de manifestante no consulado da China

Atualizado em 17 out 2022, 10h01 - Publicado em 17 out 2022, 09h57

Por Da Redação Atualizado em 17 out 2022, 10h01 - Publicado em 17 out 2022, 09h57

A polícia do Reino Unido iniciou, nesta segunda-feira, 17, uma investigação sobre um ataque contra um manifestante, que foi filmado sendo espancado por vários homens depois de ser arrastado para dentro do consulado chinês em Manchester, durante um protesto contra o presidente da China, Xi Jinping.

+ Um impressionante manifesto de oposição recebe a consagração de Xi Jinping

Em imagens de vídeo postadas pela BBC, um homem de boné preto e rabo de cavalo foi arrastado por um portão para o terreno consular, onde foi chutado e espancado por cinco homens enquanto estava deitado no chão.

Chinese consulate officials beating up a peaceful protestor in Manchester. Now we know what does the next chapter on the Wolf Warrior Diplomacy entail! pic.twitter.com/woZx19XLGl — Sana Hashmi | 胡莎娜 (@sanahashmi1) October 17, 2022

A polícia no local, depois, atravessou o portão e puxou o homem para fora.

O protesto ocorreu no domingo 16, primeiro dia do 20º Congresso do Partido Comunista da China, em Pequim, durante o qual Xi deve ganhar um terceiro mandato, tornando-se o líder mais longevo da China.

Vários cartazes de protesto já haviam sido colocadas do lado de fora do consulado. Uma delas dizia: “O céu destruirá o Partido Comunista Chinês”, com uma caricatura de Xi usando uma coroa.

+ China cometeu ‘sérias violações de direitos humanos’ em Xinjiang, diz ONU

Continua após a publicidade

Vídeos mostraram vários homens do consulado em Manchester, alguns usando capacetes e coletes de proteção, derrubando os cartazes. Foi durante um confronto acalorado com os manifestantes que eles agarraram um homem e o arrastaram para dentro do consulado.

“Os policiais estavam presentes e responderam imediatamente para controlar a situação. As investigações estão em andamento neste momento para entender todas as circunstâncias”, disse um porta-voz da polícia da Grande Manchester à agência de notícias Reuters em um comunicado.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Wang Wenbin, disse a repórteres em Pequim nesta segunda-feira que não estava ciente da situação, mas que as missões chinesas agem de acordo com os acordos diplomáticos internacionais.

“As embaixadas e consulados chineses no Reino Unido sempre cumpriram as leis de seu país de residência, e também esperamos que o lado britânico facilite o desempenho normal das funções das embaixadas e consulados chineses”, disse Wang.

À luz do Congresso, Pequim teve sua segurança. Na semana passada, a polícia removeu grandes cartazes de um raro protesto político no país – incluindo uma pedindo a deposição de Xi – de um viaduto de Pequim.

+ China censura redes sociais devido a protesto contra Xi

A legisladora do Partido Conservador britânico e nova chefe do Comitê de Relações Exteriores do parlamento, Alicia Kearns, disse no Twitter que “qualquer oficial que espancou manifestantes deve ser expulso ou processado”.

Segundo relatos da mídia britânica, o homem que foi espancado se mudou recentemente de Hong Kong para o Reino Unido. Ele sofreu cortes e hematomas no rosto e foi levado ao hospital para tratamento.

Hong Kong, controlada pela China, foi abalada por protestos contra o governo chinês em 2019, após os quais Pequim impôs uma lei de segurança nacional abrangente, usada para prender líderes democratas e fechar grupos da sociedade civil e meios de comunicação.